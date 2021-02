Bensheim. Niemand hat die Absicht, eine neue Südstadt zu bauen. Zumindest im Moment nicht. Kritiker einer potenziellen Bensheimer Expansion Richtung Heppenheim wollen aber solchen Gedankenspielen einen Riegel vorschieben, bevor aus der fixen Idee doch ein konkretes Projekt wird.

Newsletter-Anmeldung

AdUnit urban-intext1

Bisher gab es jedoch nur ein Vorstoß von der SPD. Der wurde im Stadtparlament abgelehnt – und betraf konkret die Fläche zwischen Kleingärtnern, B 3 und Bahnlinie (wir haben mehrfach berichtet). Über die Kleingartenanlage hinaus hegen auch die Sozialdemokraten nicht den Wunsch, näher an die Kreisstadt heranzurücken. Weil aber die Kommunalwahl naht und man mit dem Thema durchaus veritabel Wahlkampf machen kann, war es zwischenzeitlich zwar nicht in aller Munde, aber im Dunstkreis der interessierten Öffentlichkeit.

Nettonull-Flächenverbrauch

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stand die Diskussion um die Grenzen des städtischen Wachstums und Flächenverbrauchs wenig überraschend auf der Tagesordnung. Ausgangspunkt war ein Antrag von Grünen und BfB. Deren Intension: Die Ablehnung einer neuen Südstadt sollte offiziell dokumentiert werden, verbunden mit dem Beschluss, dass die derzeitige Siedlungsfläche festgeschrieben wird und auch an keiner anderen Stelle Neubaugebiete außerhalb ausgewiesen werden. Bei einem „Nettonull-Flächenverbrauch“ sollte jedoch weitere Entwicklung möglich sein. Sprich: Wenn irgendwo was wegfällt, kann man theoretisch anderswo bauen, einfach formuliert.

Die SPD setzte dem einen Änderungsvorschlag entgegen. Eine Beurteilung notwendiger Entwicklungsflächen für Bensheim sollte im Zuge der Aufstellung des neuen Regionalplans bewertet werden. Innenentwicklung sollte grundsätzlich vor Außenentwicklung gehen – die Zielsetzung sei es aber, in den kommenden Jahren eine ausreichende Zahl von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau und im mittleren Preissegment zu schaffen. Südlich der Kleingärtner dürfe es keine Bebauung geben, das von der SPD favorisierte Gelände nördlich der Anlage wollte man jedoch nicht gestrichen sehen.

AdUnit urban-intext2

Flankiert wurden die beiden Anträge von einem Änderungswunsch der CDU, die sich dagegen positionierten, die Siedlungsfläche – wie von Grünen und BfB gefordert – festzuschreiben. „Für uns ist die Definition der Siedlungsfläche sehr ungenau. Die Folgen können wir so noch nicht richtig greifen“, erklärte Carmelo Torre. Damit wolle man sich erst in Zukunft detaillierter befassen. Der Begriff sei nicht eindeutig. Alle anderen Forderungen von GLB und BfB könne man mittragen.

„Wir sehen es anders. Es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass sich keine anderen Themen gefunden haben, als sich auf die Südstadt einzuschießen“, bemerkte Heiko Moritz. Für die SPD bleibe es weiterhin die Lösung, um Wohnraum zu schaffen, der dringend gebraucht werde – immer mit dem Hinweise, dass man im Regionalplan große Gebiete in Fehlheim abplanen würde. „Wir wollen nicht bis Heppenheim bauen, wie das manche dargestellt haben, und auch kein wertvolles Kulturgut zerstören.“

AdUnit urban-intext3

Aus reinen „Bensheim-imperialistischen Gründen“ wäre die Eingemeindung von Heppenheim schon eine ganz lustige Geschichte, warf Jascha Hausmann (FDP) ein, um dann zügig auf den Ernst der Lage am Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen.

AdUnit urban-intext4

In der FDP komme man intern bei dem Thema auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Ablehnung einer möglichen Südstadt könne man zustimmen, aber das vorauseilende Verhindern irgendwelcher Neubaugebiete, die irgendwann mal irgendwo entstehen könnten, halte man für verfehlt.

„Es lässt viele Entwicklungen außen vor, die sich noch ergeben könnten in Sachen Gewerbe und Siedlungsfläche.“ Er persönlich sei der Meinung, dass Bensheim für junge Familien mit mittlerem Einkommen attraktiv bleiben müsse. Diese müssten die Chance haben, hier noch ein Haus zu bauen.

Doch genau diese Zielgruppe „hat im Moment keine Möglichkeit, in der Stadt zu bleiben. Die müssen wegziehen, weil wir nicht genug Flächen haben“, so Hausmann. Er wolle damit nicht propagieren, dass man alles zubaue, ganz im Gegenteil: Bensheim sei deshalb lebenswert, weil es Freiräume um die Stadt herum im Grüngürtel gebe. Es gehe um ein organisches Wachstum. Aber man dürfe kein Weltuntergangsszenario daraus machen, wenn über eine neue Südstadt debattiert werde. „Die Welt ginge für diesen kleinen Bereich nicht unter, wenn dort gebaut würde.“ Es wäre ein attraktives Gebiet für junge Familien.

Irgendwann müsse man vielleicht mal erklären, ob es eine gute Idee war, junge Familien aus Bensheim herauszudrängen. Selbst mit höherem Einkommen sei es kaum machbar, in der Stadt etwas zu finden.

190 000 Wohnungen gesucht

Thorsten Schrader (SPD) wies zudem darauf hin, dass laut IHK bis 2040 in Südhessen 190 000 Wohnungen gesucht werden. Es sei sehr populistisch von manchen Parteien, die in ihren Wahlprogrammen für Innenverdichtung werben, gleichzeitig aber Grünflächen weiter ausbauen wollen. Einen Tod müsse man sterben.

Bei der abschließenden Abstimmung gab es keine Überraschungen. Für den Antrag der SPD gab es keine Mehrheit, für den CDU-Wunsch gab es eine Mehrheit (bei Enthaltung der Grünen und einer Gegenstimme der FDP). Der Hauptantrag von GLB und BfB stieß auf eine große Mehrheit, abgelehnt wurde von der SPD und Jascha Hausmann, der sich beim Unterpunkt Südstadt enthielt. Damit wäre eine sogenannte Südstadt-Bebauung für die nähere Zukunft vom Tisch, denn im Stadtparlament ist nicht mit einer dramatischen Wendung zu rechnen.