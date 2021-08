Neue Spielzeit im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Die Stadtkultur Bensheim freut sich, den Spielplan 2021/22 für die neue Saison im Parktheater präsentieren zu können: Von der Klassik bis zur Moderne, von der Oper bis zur Komödie, vom literarisch-musikalischen im kleinen Format bis hin zum Kinder- und Fremdsprachentheater ist alles vertreten.

Zwei Vorstellungen, die innerhalb der Abonnement-Reihen C und B aus den vorangegangenen Spielzeiten angeboten wurden und pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten, stehen noch aus und werden nachgeholt: Am 19. September um 20 Uhr: „Singen ist Lust“ – eine musikalisch-literarische Revue von und mit Jeanette Giese. Am 6. April 2022 um 20 Uhr: „Acht Frauen“ – eine Kriminalkomödie von Robert Thomas.

Das Schauspiel „Animal Farm“ nach George Orwell geht am 18. Februar in englischer Sprache über die Bühne des Parktheaters. © Veranstalter/„zVG ADGE“

Der Spielplan in chronologischer Reihenfolge:

6. Oktober: Die neue Spielzeit beginnt mit einer Operngala der Opernwerkstatt am Rhein: In „Carmen & Co“ werden die Arien von einer Sandmalerin begleitet.

26. Oktober: Um eine starke Frau und ihrem bedingungslosen Leben am Limit geht es in dem biografischen Schauspiel von Susanne Felicitas Wolf „Marie Curie“.

28. Oktober: Im Kammerspiel „Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“ können sich die Zuschauer über zwei abgehalfterte Schauspieler amüsieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

9. November: „Das perfekte Geheimnis“ wurde als Theaterstück und als Kinofilm ein Welterfolg und wird auch auf der Parktheater-Bühne für beste Unterhaltung sorgen.

24. November: Über 25 Jahre ist die Bühnenkünstlerin Cordula Sauter mit ihrem Akkordeon unterwegs. In Bensheim präsentiert sie „Astor Piazzolla – mehr Tango geht nicht“, eine musikalische Lesung über das Leben des Ausnahmekünstlers und Musikers, der Argentinien gegen sich hatte und erst nach 40 Jahren in seiner Heimat Anerkennung erfuhr.

26. November: Das Trauerspiel „Fräulein Julie“ von August Strindberg zählt mittlerweile nicht nur zu den meistgespielten Werken des schwedischen Schriftstellers, sondern auch zu den Klassikern der modernen Beziehungsdramatik überhaupt.

7. und 8. Dezember: Für das traditionelle Kindertheater vor Weihnachten haben die Programmmacher die kleine Oper Bad Homburg engagiert, die mit „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ für Spaß und Freude beim jungen Publikum sorgen dürfte.

13. Dezember: Die von Max Frisch selbst als „Lehrstück ohne Lehre“ bezeichnete Aufführung „Biedermann und die Brandstifter“ wird vom Theater Poetenpack präsentiert.

16. Dezember: Zu einer musikalischen Reise nach Louisiana – bekannt durch Mississippi und New Orleans, geliebt für die Küche und Musik – entführt die Künstlerin Zydeco Annie mit ihrer Band Swamp Cats die Zuschauer.

14. Januar 2022: Weiter geht es im neuen Jahr mit dem Schauspiel „Die Reise der Verlorenen“ von Daniel Kehlmann nach dem Buch „Voyage of the Damned“, in dem es um das Schicksal von 937 Juden geht, die im Jahr 1939 in Hamburg an Bord der St. Louis gehen.

18. Januar: Im literarischen Klavierabend „Von der Klassik zur Romantik“ sind die beiden Künstler Burkhard und Martin Engel zu Gast im Parktheater.

9. Februar: Die drei Musiker der Band Remember Cat Stevens stellen die Geschichte des bedeutenden Künstlers in Wort und Ton vor.

17. Februar: Die Theaterkompagnie Stuttgart präsentiert mit „Was ihr wollt“ Shakespeares meist gespielte Komödie.

18. Februar: Das Schauspiel „Animal Farm“ nach dem Roman von George Orwell geht als traditionelles Angebot für Schüler und Schülerinnen in englischer Sprache über die Bühne.

23. Februar: „Noch einen Augenblick“ ist eine gefühlvolle, romantische, aber auch groteske Komödie, die sich mit Trauer, Neubeginn und der großen Liebe auseinandersetzt.

27. April: Das bekannte Atze Musiktheater aus Berlin ist mit der Kindervorstellung „Eine Woche voller SAMStage“ nach dem Buch von Paul Maar zu sehen.

4. Mai: Mit der Beziehungskomödie „Die Kehrseite der Medaille“ endet die Spielzeit im Parktheater. Mit auf der Bühne steht der aus vielen Fernsehfilmen und Serien bekannte Schauspieler Timothy Peach.

Für die Kindervorstellungen und das fremdsprachige Theaterstück sind die Karten ausschließlich bei der Stadtkultur erhältlich, teilen die Veranstalter mit. red