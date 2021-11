Neue Schmiede an den Drachenbergen in Bensheim

Bensheim. Vor kurzem konnte beim Mittelalterfest (Mysticum) an den Drachenbergen in Bensheim die Schmiede offiziell übergeben werden. Sie ist eines von vier Übernachtungshäusern in den Drachenbergen. Möglich wurde sie durch die großzügige Unterstützung von Jochen Henke (Mitte). Passend dazu seine Widmung im zukünftigen Gästebuch: „Jeder ist seines Glückes Schmied – möge das jedem, der hier einkehrt, gelingen!“

Die Idee, den Kindern mit der Schmiede ein besonderes Übernachtungsabenteuer zu ermöglichen, hat Jochen Henke als ehemaligem Stahlbau-Unternehmer ganz besonders gefallen. Und so war es für ihn keine Frage, dieses Projekt in den Drachenbergen zu unterstützen. Insbesondere für soziale und nachhaltige Projekte zeigt Henke Herz und gibt viel. Die Verantwortlichen des Vereins „Sterntaler-Kinderträume, Zukunftsräume“ sind glücklich und dankbar, mit der Freizeit-, Bildungs- und Erlebnissanlage, den Drachenbergen, dazu zu gehören. red/Bild: Sterntaler