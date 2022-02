Neue Pachtverträge für Landwirtschaft

Auerbach. Die Pachtverträge über die landwirtschaftlichen Nutzflächen der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach laufen im November 2022 aus. Zur Auswahl von künftigen Pächtern hat der Kirchenvorstand ein Vergabeverfahren nach Vorgaben der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Informationen für Bewerber

Interessierte haben die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die Vergabebekanntmachung mit den Angaben zu den Grundstücken sowie ein Bewerbungsformular zum Verfahren steht auf der Homepage der Kirchengemeinde www.bergkirche-auerbach.ekhn.de.

Potenzielle Bewerber können die Unterlagen auch während der Öffnungszeiten im Gemeindebüro in der Bachgasse 39 in Papierform abholen – montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2