Bensheim. Das Glockenspiel im Turm der Bensheimer Stadtkirche Sankt Georg gibt es seit fast einem Jahr. Am ersten Adventssonntag wurde es Ende November 2020 eingeweiht. Regelmäßig wechseln die Lieder, so auch an diesem Montag.

Ab sofort sind zu hören:

8.30 Uhr: Aus meines Herzensgrunde

11.30 Uhr: Eine Insel mit zwei Bergen

15 Uhr: Fuchs, du hast die Gans gestohlen

18.30 Uhr: Am Brunnen vor dem Tore

21.30 Uhr: Weißt du, wie viel Sternlein stehen? red