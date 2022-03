Neue Lehrerin für Querflöte

Bensheim. Für das Sommersemester an der städtischen Musikschule, das am 1. April beginnt, gibt es in einigen Instrumentalfächern noch vereinzelt freie Plätze, die in der Geschäftsstelle erfragt werden können.

Ein neuer Eltern-Kind-Kurs für Kinder des Jahrgangs 2019 findet am frühen Dienstagnachmittag statt. Die musikalische Früherziehung ab dem Jahrgang 2017/18 hat mittwochs noch freie Plätze.

© Stadt

Neu im Kollegium der Musikschule ist ab dem Sommersemester Katrin Schild (Bild) als Nachfolgerin für Hannelore Schmanke, die nach über 42-jähriger Dienstzeit an der städtischen Musikschule in den Ruhestand geht. Katrin Schild ist Diplom-Musiklehrerin mit dem Hauptfach Querflöte und unterrichtet Blockflöte im Nebenfach. Darüber hinaus betreut sie die neuen Kurse der musikalischen Früherziehung und den Bereich der Eltern-Kind-Kurse.

Aufgrund zahlreicher Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Laufe ihrer musikpädagogischen Tätigkeit unterstützt Katrin Schild das Verwaltungs-Team der Musikschule in der Funktion als stellvertretende Schulleiterin.

Zu ihrem Aufgabenschwerpunkt gehört auch die zukünftige Ausrichtung der Musikschule insbesondere im Hinblick auf die Kooperation mit Kindertagesstätten und Grundschulen.

Anmeldungen sind im Sekretariat der Musikschule möglich: Montag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr. ps