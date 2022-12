Neue Kursleiterin beim Schwimmkurs für Frauen

Bensheim. In diesem Jahr fanden im Basinusbad in Bensheim gleich zwei Schwimmkurse für Frauen statt – mit der neuen Kursleiterin Heike Euschen. Im Jahr 2010 durch die Frauenbeauftragte Marion Vatter initiiert, wird der Kurs in Kooperation mit dem Frauenbüro der Stadt Bensheim und der Seebergschule durchgeführt. Ein weiterer und neuer Kooperationspartner ist das Team Soziales und Integration der Stadt Bensheim. Gefördert und finanziert wird der Kurs aus Mitteln des Förderprogrammes „Sport integriert Hessen“.

Das Frauenschwimmen im Basinubad am 1. Januar 2023 findet nicht statt, teilte die Stadt in diesem Zusammenhang mit.

Weitere Informationen zum Angebot: frauenbuero@bensheim.de oder Telefon 06251/856003. ps/Bild: Stadt