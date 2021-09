Neue Konfirmanden begrüßt

Bensheim. Sieben Jugendliche haben sich entschieden, in den nächsten Monaten am Konfirmandenunterricht teilzunehmen und sich gemeinsam mit dem Konfiteam der Stephanusgemeinde auf dem Weg Richtung Konfirmation zu machen. Am Sonntag wurden sie in einem feierlichen Gottesdienst in der Stephanuskirche in der Gemeinde begrüßt.

Als Motto für das Konfi-Jahr hatten sie sich auf der Kennenlern-Freizeit auf der Jugendburg Hohensolms einen Vers aus dem Römerbrief ausgesucht: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (Röm 12,21)

Herzensorte waren dann das Thema des Gottesdienstes, in dem sich die Jugendlichen mit ihren persönlichen Herzensorten der Gemeinde vorstellten. Anschließend wurde die neue Küsterin der Gemeinde, Alicia Hesse, als neues Mitglied im Küsterteam begrüßt und in ihr Amt eingeführt.

Nach dem Gottesdienst war noch Zeit für Gespräche und die Gottesdienstbesucher konnten eigene Herzensorte notieren und Steine mit bunten Herzen mitnehmen, um diese Orte in der Stadt zu markieren. Die Gemeinde lädt dazu ein, eigene Herzensorte zu fotografieren und an die Stephanusgemeinde zu schicken (buero@stephanusgemeinde.de), dort werden sie auf der Homepage veröffentlicht. red/Bild: Kirche

