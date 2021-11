Neue Gottesdienstzeiten festgelegt

Bensheim. Die katholischen Kirchen sind auch in Corona-Zeiten tagsüber zum persönlichen Gebet für jeden geöffnet.

Anmeldung wird empfohlen

Mit Beginn des neuen Kirchenjahres am Sonntag (28.), dem 1. Advent, ändern sich die sonntäglichen Gottesdienstzeiten: In Heilig Kreuz findet der Gottesdienst um 9.30 Uhr und in Sankt Laurentius um 11 Uhr statt.

Was gilt für die Teilnahme am Gottesdienst in allen katholischen Kirchen? Die Anzahl der Menschen, die teilnehmen können, bleibt beschränkt.

Eine Anmeldung für die Gottesdienste am Sonntagmorgen über die Pfarrbüros im Laufe der Woche ist dringend zu empfehlen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die persönliche Registrierung vor Ort ist gesetzlich vorgeschrieben und erfolgt durch Listeneintrag oder per QR-Code über die Corona-App. Es gelten Abstandsregeln, beim Betreten der Kirche gilt Maskenpflicht.

Weitere Regelungen des Bistums Mainz zur Feier der Gottesdienste werden laut Pfarrgemeinderat von Heilig Kreuz/Sankt Laurentius bis zum Wochenende erwartet. Sie werden unter anderem auf den Homepages der Gemeinden zeitnah bekanntgegeben.

Neben den Gottesdiensten gibt es die Einladung zu Angeboten für die Adventszeit, wie den „Lebendigen Adventskalender“ täglich um 18 Uhr mit einem kleinen Impuls an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt, „Frühschichten“dienstags, 6.30 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Gedanken zum Schenken und Gönnen und den Nikolausbesuchsdienst von Sankt Georg. Nähere Informationen ebenfalls über die Homepages oder die Pfarrbüros.

Kontakt: pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de, pfarrbuero@sanct-laurentius.de, info@st-georg-bensheim.de; Telefon Heilig Kreuz 06251/72909, Sankt Laurentius 06251/4160 und Sankt Georg 06251/175160. red

Info: www.heilig-kreuz-auerbach.de, https://sanct-laurentius.de, sankt-georg-bensheim.de

