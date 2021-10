Neue Funde bei Grabungen in Israel

Bensheim. Am Dienstag, 26. Oktober, lädt die Michaelsgemeinde Bensheim ins Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, zu einem Vortrag von Professor Manfred Oeming über die Grabung in Aseka ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mit Archäologen im Team

Zum Hintergrund: Aseka ist der Ort in Israel, an dem David mit Goliath gekämpft haben soll. Dort ist der Heidelberger Alttestamentler Manfred Oeming seit einigen Jahren zusammen mit renommierten Archäologen und einem internationalen Grabungsteam aktiv, heißt es in der Ankündigung

Die Grabungen haben unerwartete Einblicke in die Geschichte ergeben. Mit Studenten aus aller Welt konnte eine Fülle von interessanten Funden sicher gestellt werden.

Auch in diesem Jahr ist in Aseka wieder gegraben worden. Über die neuesten Funde wird Professor Oeming am Dienstag berichten. red

