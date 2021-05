Neue Filmreihe und Ausstellung

Bensheim. „Die Pandemie fordert uns alle heraus und inspiriert uns zu neuen Ideen“, macht Brigitte Sattler auf ein neues Angebot des hessischen Landesverbandes des Bunds der Vertriebenen (BdV) aufmerksam. Die Vorsitzende des Bensheimer Ortsverbands bedauert, dass schon seit über einem Jahr persönliche Treffen der Mitglieder und Freunde des Ortsverbands ausbleiben müssen.

Doch auf die gerne gepflegte Erinnerungskultur muss dank der digitalen Technik und einer interessanten Filmreihe des BdV-Landesverbands dennoch nicht verzichtet werden, empfiehlt Sattler das jüngste Angebot von Agnes Maria Brügging-Lazar vom Kulturreferat des BdV Hessen.

„Mitgenommen – Objekte erzählen Geschichte(n)“ heißt die neue Filmreihe, in der Heimatvertriebene und Flüchtlinge, aber auch deren Kinder- und Enkel sowie Spätaussiedler anhand von Objekten ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse erzählen.

In der ersten Folge, die am heutigen Freitag (28.) auf dem YouTube-Kanal des BdV-Landesverbands „Culture to go“ um 18 Uhr Premiere hat, kommt Brigitte Kopp aus dem hessischen Alsfeld zu Wort, wo sie 1952 zur Welt kam. Seit 1955 lebt sie in Wiesbaden und ist bis heute in der hessischen Landeshauptstadt geblieben. Ihre Eltern stammen aus dem Sudetenland und kamen nach der Vertreibung aus ihrer Heimat Nieder Lichwe (heute Libchavy in Tschechien) 1946 nach Hessen.

Mitgenommen hatten sie damals einen Krug und Gläser, die Brigitte Kopp als Erinnerung an die Heimat der Eltern geblieben ist. Über die Geschichte dieser Gläser erzählt sie in dem Filmbeitrag, aber auch über das Tagebuch, das ihr Vater während und nach der Vertreibung für die Nachwelt führte.

Eine Kristallvase, die ersten Ausweisdokumente – diese und viele andere Objekte und ihre Geschichte erinnern bis heute an die alte Heimat, an Flucht und Vertreibung, an Deportation und Lager, an die Aussiedlung oder die Ankunft in der neuen Heimat. Diese Gegenstände haben ihren hohen ideellen Wert für die Menschen, die flüchten mussten oder vertrieben wurden, nie verloren.

Mit diesem medialen Projekt macht der BdV-Landesverband Hessen auf die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa aufmerksam. Die Filmreihe entstand in Kooperation mit Marc Stengel und wird durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport gefördert.

Nach der Premiere des ersten Beitrags der Filmreihe „Mitgenommen – Objekte erzählen Geschichte(n)“ kann der Film jederzeit auf dem YouTube-Kanal des BdV unter www.youtube.com/culturetogo angesehen werden.

Vernissage von „Wolfskinder“

Auf dem gleichen Kanal wird in der kommenden Woche eine interessante Ausstellung virtuell eröffnet. Die digitale Vernissage der Ausstellung „Wolfskinder: Auf dem Brotweg von Ostpreußen nach Litauen 1945 – 1948“ kann am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr auf www.youtube.com/culturetogo verfolgt werden. Mit dabei sein werden Rose-Lore Scholz, Kulturreferentin des BdV-Landesverbands, der Vorsitzende Siegbert Ortmann sowie der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen Mark Weinmeister, Gesandter-Botschaftsrat der Republik Litauen Martynas Lukosevicius und die hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Margarete Ziegler-Raschdorf. In die Ausstellung einführen wird Arunas Bubnys, stellvertretender Direktor des Zentrums zur Erforschung von Völkermord und Widerstand der Bevölkerung Litauens in Vilnius.

„Wolfskinder“ nannte man ostpreußische Kinder, die in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs elternlos wurden und auf sich allein gestellt waren. Viele von ihnen flüchteten ins benachbarte Litauen, wo sie bei Bauern unterkamen. Zu ihrem eigenen Schutz mussten sie oft litauische Namen annehmen. Einige der früheren „Wolfskinder“ leben noch heute in Litauen. Andere fanden ihre verlorene Familie wieder und kamen als Spätaussiedler nach Deutschland.

Unter Einhaltung der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie nach Anmeldung kann die Ausstellung im Haus der Heimat in Wiesbaden bis 9. Juli bei freiem Eintritt auch besucht werden. Öffnungszeiten sind mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 14 Uhr. Die Anmeldung ist per Mail unter kulturreferat@bdv-hessen.de oder telefonisch unter 0677/3601919 möglich. red