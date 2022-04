Neue DRK-Bereitschaftsleitung

Bensheim. Am Donnerstag, 5. Mai, findet in der Unterkunft des DRK Bensheim, Rheinstraße 6, die Jahreshauptversammlung statt. Nachdem bereits mit Sebastian Engelbrecht und Marvin Seip am 31. März die neue Bereitschaftsleitung mit großer Mehrheit gewählt wurde, soll nun auch der Vorstand des engagierten Ortsvereins neu gewählt werden.

Ebenso steht die Wahl der Delegierten für die Kreisversammlung des DRK-Kreisverbandes Bergstraße und die Bestätigung der Bereitschaftsleitung an. Um die Zukunft braucht sich der Ortsverein keine Sorgen zu machen, denn das Engagement ist auch in der erhofften Endphase der Pandemie groß, auch wenn natürlich weitere Aktive gerne der Bereitschaft beitreten dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Engagierte Kameraden sind immer willkommen“, so der neue Bereitschaftsleiter des Ortsvereins Sebastian Engelbrecht, dessen ganze Familie in der Rotkreuzgemeinschaft aktiv ist. „Coronabedingt musste doch einiges stillstehen und so soll auch das Jugendrotkreuz schnell wieder für viele Kinder und Jugendliche ein Anlaufpunkt für Spiel und Spaß im DRK werden“, so Engelbrecht. „Ehrungen stehen in dieser Jahreshauptversammlung erst einmal nicht an, diese werden zu einem späteren Termin nachgeholt. Mittelpunkt der Veranstaltung sind die Wahlen des Vorstandes“, so Marvin Seip.

Doris Bodemann, die Vorsitzende des Ortsvereins, hofft auf rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und auch darauf, dass bald wieder Veranstaltungen wie ein „Tag der offenen Tür“ und ein gemeinsames Helferfest für die Aktiven möglich sein werden. red