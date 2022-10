Neue Ausstellung in der Galerie Krämer

Bensheim. In der Galerie Krämer reloaded in der Bahnhofsstraße wird ab Samstag (15.) eine neue – und zugleich die letzte Ausstellung in den Räumlichkeiten vor der Schließung Ende Dezember – zu sehen sein.

Gezeigt werden bis zum 12. November Öl-Bilder, im Wesentlichen Interpretationen und Neuauflagen von Bilder von Otto Ubbelohde. Ubbelohde war ein deutscher Maler, Radierer und Illustrator. Teile seines Werkes werden dem Jugendstil zugeordnet und jetzt – 100 Jahre später – neu aufgelegt von Henrich Förster Die Werkschau steht unter der Überschrift „Ubbelohde und ich: Neue Bilder hundert Jahre später“.

Zu sehen sind die Exponate zu den Öffnungszeiten der Galerie: Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 11 bis 16 Uhr, Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr. red/Bild: Galerie