Neue Ausstellung im Damenbau

Bensheim. Die Kunstfreunde Bergstraße präsentieren vom 18. März bis 16. April im Damenbau des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach die Malerin Barbara Putprese sowie den Bildhauer Michael de Maizire. Beide leben in Berlin.

Barbara Putprese absolvierte ein Studium der freien Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und ist seit 1977 freiberuflich tätig. Ihre bevorzugten Motive sind ruhige, farbharmonische Natur- und Stadtlandschaften sowie Stillleben, die sie in den Techniken Monotypie, Aquarell und Öl kreiert. Sie stellte in Deutschland, Italien, Frankreich und Griechenland aus. Von 1989 bis 1999 war sie Leiterin der Berliner Künstlerinnen-Initiative und organisierte den Wettbewerb „Kunst statt Werbung“ für den U-Bahnhof Berlin-Alexanderplatz.

Sinnenfreude und Lebenslust

Michael de Maizire arbeitete nach seinem Studium an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin-Schöneweide für kurze Zeit bei den Städtischen Museen zu Berlin und anschließend seit 1976 freiberuflich als Grafiker und Illustrator für Kinder- und Jugendbücher. Nach der Wende hat er sich vor allem mit der Gestaltung von Katalogen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler ein herausragendes Gütesiegel erworben.

Seit 30 Jahren widmet sich Michael de Maizire neben seiner Tätigkeit als Grafikdesigner der Steinbildhauerei. Die Figuren des Künstlers sind vollplastisch ausgebildete Figuren – Frauen- oder Mädchenakte, stehend oder liegend, die Sinnenfreude und Lebenslust ausstrahlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kunstfreunde Bergstraße. Seit 1995 präsentierte der Künstler seine Skulpturen in zahlreichen Ausstellungen vorwiegend in Berlin und der Region Brandenburg. red