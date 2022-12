Neue Anlaufstelle für Rückenpatienten

Bensheim/Heidelberg. Längst sind Rückenschmerzen zur neuen Volkskrankheit geworden. Eine immer älter werdende Gesellschaft mit entsprechenden degenerativen Krankheitsbildern, gerade auch an der Wirbelsäule, tut ihr Übriges. Aber auch die jüngere Generation ist immer mehr betroffen. Gerade in Westeuropa führen zu viel Sitzen und zu wenig Bewegung vermehrt zu Schäden an den Bandscheiben.

Um Rückenpatienten eine optimale Versorgung bieten zu können, gründen das St. Josefskrankenhaus Heidelberg und das Heilig-Geist-Hospital Bensheim zum Januar 2023 ein neues überregionales Rhein-Neckar-Wirbelsäulenzentrum. Als Chefarzt und Leiter des neuen Zentrums mit den Standorten Heidelberg und Bensheim konnte Dr. Markus Eichler gewonnen werden.

Mit ihm wechselt ein eingespieltes zehnköpfiges Team aus Fachärzten, Physician Assistants, OP- und Pflegekräften sowie eine Ambulanzleitung von der Schön-Klinik Lorsch zu den Artemed Kliniken. Neben dem Chefarzt Dr. Markus Eichler setzt das Zentrum auf ein orthopädisch/traumatologisches Team mit jahrelanger Erfahrung wie den Leitenden Oberarzt Azad Zümrüt und Oberarzt Marc Siddique.

In dem neuen und hoch spezialisierten Wirbelsäulenzentrum kann neben dem Zweitmeinungsverfahren das gesamte Spektrum der Wirbelsäulentherapien für Erkrankungen aller Schweregrade angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Artemed Kliniken. Dies umspanne konservativ-diagnostische Methoden, neurochirurgische Eingriffe bis hin zu rekonstruktiven Verfahren mit zentrumsgebundener komplexer Deformitätenchirurgie. Schwerpunkte bilden minimalinvasive (endoskopische) Verfahren, die Behandlungen von Bandscheibenvorfällen, Wirbelgleiten, Wirbelkörperentzündungen, Brüche, Wirbelsäulendegenerationen, Skoliosen, Morbus Bechterew sowie die Revisionschirurgie.

Chefarzt in Lorsch

„Mit Chefarzt Dr. Markus Eichler konnte hierfür einer der renommiertesten Wirbelsäulenchirurgen Deutschlands und der Region gewonnen werden“, heißt es weiter. Nach seiner Wirbelsäulen-Schwerpunktausbildung an der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg Schlierbach führte Eichler die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Universitätsklinikum Mannheim. Später übernahm er als Chefarzt mit großem Erfolg die Leitung am Fachzentrum für Orthopädische Chirurgie Lorsch, modernisierte und zertifizierte das Angebot und baute das Spektrum der Wirbelsäulentherapien stetig aus. Durch sein Engagement in der Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie (DWG) trägt er als zertifiziertes Mitglied zur Ausbildung von jungen orthopädischen und neurochirurgischen Wirbelsäulenchirurgen bei.

In Bensheim folgt er Dr. Janos Borgulya als Chefarzt, der zum Ende des Jahres altersbedingt ausscheiden wird. Borgulya wechselte 2018 zur Artemed-Klinik und baute dort die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie auf. Am Heidelberger St. Josefskrankenhaus entsteht nach der Neugründung des Zentrums für Dermatochirurgie im Oktober mit der Wirbelsäulenchirurgie nun ein zweiter großer Schwerpunkt. Das Krankenhaus biete mit seiner hochmodernen Radiologie samt 24/7-Bildgebung einschließlich CT und MRT, Chirurgie, Notfallambulanz sowie Anästhesie und Intensivmedizin über beste Voraussetzungen für einen Wirbelsäulenstandort.

Dr. Benjamin Behar, geschäftsführender Direktor der Artemed-Kliniken, ist sich sicher, mit dem überregionalen Wirbelsäulenzentrum ein ideales Konzept für Rückenpatienten im Kreis Rhein-Neckar und der Bergstraße gefunden zu haben. „Wir möchten unseren Patienten möglichst einfache Wege bei gleichzeitig bestmöglicher medizinischer Versorgung bieten. Patienten können ganz einfach per Mail, Telefon oder über unser Online-Buchungstool einen Termin an dem für sie am besten zu erreichenden Standort vereinbaren.“

Beide Standorte verfügten über hochmoderne Möglichkeiten der Diagnostik. Sollte eine Operation nötig werden, werde im zentral organisierten Zentrum entschieden, welcher Operateur und welcher Standort für die OP des jeweiligen Patienten am besten geeignet ist. „So stellen wir sicher, dass für das spezifische Krankheitsbild des Patienten immer der bestmögliche Operateur auch operiert und die technischen Voraussetzungen optimal sind“, konstatiert Dr. Behar.

Chefarzt Eichler freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Durch seine Tätigkeit in der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft hat er bereits über Jahre Kontakte zu den verschiedenen Abteilungen für Wirbelsäulenchirurgie der Artemed-Kliniken geführt. Mit über zehn Standorten sind die Artemed-Kliniken laut eigener Angabe einer der führenden Anbieter für Wirbelsäulenchirurgie in Deutschland. Für Eichler einer der entscheidenden Wechselgründe:

„Ich verfolge die Entwicklung der Artemed-Häuser schon seit vielen Jahren. Kaum eine andere Gruppe investiert derzeit so viel in hochmoderne Medizintechnik.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Standorten werde weder in Bensheim noch in Heidelberg eingespart, sondern konsequent investiert, so Eichler, damit dem Patienten ein Höchstmaß an pflegerischer, medizinischer und technischer Sicherheit geboten werden könne. Dies spiegele sich in dem rasanten Ausbau des Standortes Bensheim seit 2018 und nun auch in Heidelberg wider.

Er sei „froh und dankbar, dass ich mein eingespieltes Team für diese neue Herausforderung gewinnen konnte. Dies alles ermöglicht unseren Patienten und Angehörigen sichere, kurze und effiziente Wege mit dem Ziel der optimalen Vorbereitung, Durchführung, Nachsorge, Service und Betreuung.“

Am 12. Januar hält Dr. Eichler einen Vortrag im Rahmen des Heidelberger Patientenforums. Das Thema lautet „Volkskrankheit Rückenleiden – wann der Schritt zur OP sinnvoll ist.“ Beginn ist um 18 Uhr im Refektorium des Heidelberger St. Josefskrankenhauses. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. red