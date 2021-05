Neue Angebote der SKG Zell

Zell. Durch die Corona-Pandemie lahmgelegt, geht die SKG Bensheim Zell neue Wege: „Wenn der Sportbetrieb ruhen muss, hält uns das nicht davon ab, im Rahmen der aktuellen Beschränkungen Aktionen für unsere Mitglieder und die Zeller Bürger zu starten“, sagt Anke Spurzem, Vorsitzende der SKG.

AdUnit urban-intext1

Bereits im Oktober startete die Abteilung Kinder und Jugend einen „Halloween-Spaziergang“, bei dem die Kinder mit ihren Eltern Süßigkeiten finden konnten, die fleißige Helfer zuvor im ganzen Ort verteilt hatten. An Fastnacht folgte die „Kräppel-Aktion“: Dabei wurden Zeller Bürger auf Bestellung beliefert. Weiter ging es mit den Frühstückspaketen, die am 1. Mai in Zell, Gronau und Bensheim nach vorheriger Bestellung ausgeliefert wurden.

Hier stammten die Inhalte der Pakete fast ausschließlich von Zeller Produzenten. Auch wenn im regulären Sportbetrieb eher Kalorien abtrainiert werden, erfreuten sich diese Aktionen einer sehr regen Teilnahme, insbesondere die kontaktlose Lieferung und Bezahlung kamen gut an.

Ein ganz anderer neuer Vereinsservice sind Seminare zu den unterschiedlichsten Themen. Corona-bedingt mussten die Notfallseminare zu den Themen „Erste Hilfe am Kind“ und „Schlaganfall und Herzinfarkt“ mehrfach verschoben werden, jedoch lassen sich die Initiatoren Marwin Mößinger und Sabrina Machu davon nicht entmutigen, denn die Nachfrage ist hoch und es gibt mittlerweile Wartelisten für alle angebotenen Seminare. Für die geplanten Termine für Ende Mai/Anfang Juni 2021 ist der Vereinsvorstand momentan guter Hoffnung.

AdUnit urban-intext2

Als neue Aktion wird es zeitnah monatlich am Vereinsheim der SKG Zell (im Freien) künftig einen „Spieleverleih“ geben, bei dem sich Kinder kostenlos für vier Wochen Spiele für drinnen und draußen ausleihen dürfen.

Nähere Informationen zu allen Aktionen kann man der Homepage des Vereins oder der Facebook-Seite entnehmen. Für Ende September ist ein Familientag mit Fußballturnier angedacht – sollte es die Infektionslage erlauben. Von der Infektionslage hängt es übrigens auch ab, ob die derzeit ausgesetzte Jahreshauptversammlung in diesem Jahr noch stattfinden kann.

AdUnit urban-intext3

„Falls unsere Pläne für die kommenden Monate abermals verschoben werden müssen, bin ich sicher, dass uns wieder geeignete Alternativen einfallen“, so Sabrina Machu und Marwin Mößinger, beide Leitung der Abteilung Kinder und Jugend.

AdUnit urban-intext4

Was den regulären Sportbetrieb des Vereins betrifft, wird der Vorstand zur Wiederaufnahme der Gruppen zeitnah im BA informieren. red