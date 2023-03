Neue Abteilung für den Kurverein

Auerbach. Nach zwei Freiluftversammlungen unter dem Zeltdach am Kerweschuppen findet die ordentliche Jahreshauptversammlung 2023 des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach 1866 am Dienstag, 21. März, ab 19.30 Uhr nach den Vorgaben der Satzung wieder unter gewohnten Bedingungen statt. Tagungsort ist das Nebenzimmer der TSV-Gaststätte Weiherhaus in Auerbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben den Berichten des Vorsitzenden und des Geschäftsführers sind es Berichte der Abteilungen Kerb und Kunst sowie des Vereinsrechners, die Zeugnis über die im letzten Jahr geleistete Vereinsarbeit ablegen werden. Ein zentraler Punkt dürfte aber nach der Entlastung von Rechner und Vorstand die Zustimmung der Versammlung zur Gründung der neuen Abteilung „Chorissimo“ sein.

Im Februar gegründet

Richtigerweise handelt es sich um eine Aufnahme unter das Dach des KuVV, denn die Gründung der Gesangs-Abteilung fand, wie bereits berichtet, am 15. Februar im Bürgerhaus Kronepark statt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hauptversammlung Mehr Mitglieder beim TC Auerbach Mehr erfahren Zwingenberg Versammlung der TuS-Turnabteilung Mehr erfahren

Durch den Tod des 2. Vorsitzenden Günther Kuch ist diese Position vakant und neu zu besetzen, und auch eine Erweiterung des Vorstands durch einen Projektbeauftragten ist in der Tagesordnung vorgesehen. Ein besonderer Moment des Abends dürfte die Beschlussfassung über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an ein hochbetagtes und vor allem hochverdientes Vereinsmitglied sein.

Die Versammlung wird mit der Wahl von Kassenprüfern und einem Ausblick auf die Veranstaltungen im laufenden Jahr und einen Ausblick auf 2024 abgerundet. kn