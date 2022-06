Von Jeanette Spielmann

Bensheim. Rund 1600 Haushalte hatten zwischen Januar 2021 und 30. April 2022 in Bensheim ihren neuen Wohnsitz angemeldet. Sie alle waren von der Stadt zum Neubürgerempfang eingeladen worden. Ein kleiner Teil davon wurde am Samstag im Bürgerhaus von Bürgermeisterin Christine Klein begrüßt. Sie wies auf die vielen Vorzüge der Stadt und der Region hin - „ein Ort, an

...