Von Dirk Rosenberger

Bensheim. An der Dammstraße soll ein Neubau mit 30 Wohnungen entstehen - genauer gesagt: Auf einem ehemaligen Grundstück der Deutschen Bahn direkt neben dem alten Stellwerk. Ein Investor hat das Gelände gekauft und will das Vorhaben dort nun umsetzen. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dem Bebauungsplanentwurf beschlossen - bei Gegenstimmen von Grünen

...