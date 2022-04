Neuauflage für das Bensheimer Marktfrühstück

Bensheim. Das beliebte Marktfrühstück ist wieder da: Ab Samstag (30.) beginnt die zweite Saison des Zusatzangebots im Rahmen des Wochenmarkts. An vielen Ständen werden von 10 bis 14 Uhr besondere kulinarische Leckereien angeboten. Zum Auftakt sind mit den „Schultzes“ (Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz) feste Größen der Bergsträßer Musikszene zu Gast am Marktplatz.

Am Stand der Olive gibt es Antipasti-Teller mit hausgemachten Aufstrichen. Susis Obstladen stellt saisonale Obstwunschteller zusammen, der Röderhof bereitet Marmelade und Kuchen als Frühstücksangebot vor. Neben dem weiteren kulinarischen Angebot der Wochenmarkt-Stände und Bäcker rund um den Marktplatz gibt es an der Regionalbude am Marktplatz-Brunnen wieder eine Auswahl an Getränken und Sitzgelegenheiten. ps

Info: Weitere Infos auf www.bensheimerleben.de

