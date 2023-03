Neuanfang mit neuer Leiterin

Bensheim. Einen Neuanfang unter neuer Chorleitung wagte der Chor der Musikschule Bensheim „Wings of Joy“ bei einem Frühlingsauftritt in Schwetzingen. Nachdem Ende des vergangenen Jahres Lisa Hofstetter ihr langjähriges und erfolgreiches Dirigat niedergelegt hatte, musste eine neue Chorleitung gefunden werden.

Die Wahl fiel auf Nicole Schumann, die bereits den Bensheimer Chor „Vokalklang“ dirigiert. Der Leiter der Musikschule Helmut Karas konnte bei einem Chorprobenbesuch zufrieden feststellen: „Das geht ja nahtlos ineinander über!“

Nach nur wenigen Proben gab Nicole Schumann beim Schwetzinger Auftritt „Frühlingsstimmen“ ihr erfolgreiches Debüt: Sie vermittelte dem Chor Sicherheit, Freude am Singen und ein „Weiter-Geht’s!“ Eingeladen zu diesem Liederabend hatte der befreundete Verein „Alive Vocals“ unter seiner Vorsitzenden Andrea Wilhelm ins heimische Lutherhaus. Vor breitem Publikum nutzte der Bensheimer Chor die Gelegenheit, einmal über den Bergsträßer Tellerrand der Chorszene hinauszuschauen.

Das Vokalensemble reihte sich mit dem A-cappella-Auftritt gekonnt ein in eine bunte Mischung aus traditionell-klassischem Männerchor-Liederkranz, den mit Playback-Musik vorgetragenen modernen Hits des Pop-Chors Eppelheim und den flotten und fantasievoll choreografisch umgesetzten Liedern der Gastgeberinnen. Ein begeisterter Konzertbesucher betonte, wie wichtig es gerade in Zeiten sich auflösender Chorformationen sei, dass man Gelegenheit biete, im besonderen Rahmen vor interessiertem Publikum aufzutreten. Passend zu ihrem ersten Titel „Schokolade“ hatten die Bensheimerinnen und Bensheimer Ostereier mitgebracht, die im Publikum verteilt wurden. Nach einem Einblick in den „Sunndag am Land“ gab der Chor das vom Publikum aufmerksam verfolgte Stück „A Sprengisandi“ in isländischer Sprache zum Besten. Es erzählt vom Ritt durch eine Landschaft zwischen Feuer, Eis und Naturgeistern. Nach diesem in atmosphärischer Stimmung vorgetragenen Lied ging es auf heitere Weise weiter.

Die Performance von „Do geht er ja“ und dem letztendlich tragisch endenden „Vogellied“ wurde vom Publikum mit Begeisterung und viel Beifall belohnt. So verabschiedete sich „Wings of Joy“ mit einem positiven Gefühl nach einer musikalisch guten Leistung und ihrem letzten Lied „Sing a Song“. Die Botschaft des Abends kam an: „Musik ist jene Kraft, die uns verbindet und den Frieden verkündet“. ps