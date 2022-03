Neuanfang bei ars musica

Bensheim. Das Jahr 2021 und die ersten Monate des Jahres 2022 waren für den Chor ars musica in vielerlei Hinsicht eine besonders herausfordernde Zeit. Vorsitzender Micha Neubauer berichtete in der Mitgliederversammlung über die vielen Herausforderungen, vor denen der Vorstand und der gesamte Chor durch die anhaltende Pandemie standen.

Im ersten Halbjahr 2021 konnte immer noch nicht wieder geprobt werden und das geplante Frühjahrskonzert musste erneut abgesagt werden. Um den Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu verlieren, bot der Vorstand Thementalks im Online-Format an, bei denen verschiedene Themen wie Chor-Styling, Außendarstellung und Chorwanderungen besprochen wurden.

Leider wurde der über viele Jahre genutzte Probenraum in der Liebfrauenschule gekündigt. Damit begann eine großangelegte Suche nach einem neuen adäquaten Raum. Die naheliegendste Lösung, in einer anderen Schule zu proben, wurde vom Kreis Bergstraße abschlägig beschieden. Die freundlichen Angebote aus der Nachbarstadt Heppenheim waren leider für einen Chor in der Größe nicht geeignet. Viele Ideen und Optionen wurden wochenlang geprüft und schließlich konnte in der Stephanusgemeinde in Bensheim ein akustisch sehr guter Proberaum gefunden werden. Der Chor nahm Ende August 2021 seine Probenarbeit wieder auf. Das Herbstkonzert im Rahmen der Bensheimer Musiktage gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Weinheim bekam großartige Kritiken. Corona-bedingt mussten dann die Mitwirkung bei „Adventsmusik bei Kerzenschein“ und auch die Weihnachtsfeier abgesagt werden.

In mehr als 30 Vorstandssitzungen befasste sich der Vorstand mit den ständig neuen Vorschriften und den daraus resultierenden Herausforderungen, um dem Chor und seinen Mitgliedern rechtlich abgesicherte Proben zu ermöglichen und langfristige Perspektiven zu schaffen. Für diesen außerordentlichen Einsatz dankte die Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden Micha Neubauer und dem gesamten Vorstandsteam.

Im Anschluss wurde ein neuer Vorstand gewählt. Schriftführerin Adelheid Bertram, die auf 16 Jahre Vorstandsarbeit zurückschauen konnte, und Micha Neubauer standen nicht mehr zur Verfügung und wurden mit einem weinenden Auge aus ihrem Amt verabschiedet. Zur neuen Vorsitzenden wurde Eva-Maria Kabuß gewählt, die Schriftführung übernimmt Regina Schmid, die Kassenführung bleibt in den Händen von Matthias Braun. Den Vorstand verstärken die Beisitzer Kerstin Buchner, Ulrike Maulbetsch, Christine Zappen und Rolf Zehaczek.

Auch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Chorleiter Hans-Jochen Braunstein geht zu Ende. Der Vorstand und die Mitgliederversammlung würdigten seine hervorragende musikalische Arbeit mit dem Chor. Unter seiner Leitung verbesserte sich die Qualität des Chores stetig, die bei vielen großartigen Konzerten gezeigt werden konnte. Nun sucht ars musica eine neue Chorleitung. Die Ausschreibung ist unter anderem auf der Homepage des Chores einzusehen. Die ersten Bewerber sind bereits zu Probedirigaten eingeladen. Der Chor ist sehr zuversichtlich, bald unter einer neuen Chorleitung die Proben- und Konzertarbeit erfolgreich fortsetzen zu können.

Die Sängerinnen und Sänger von ars musica bereiten sich zurzeit unter der Leitung von Cosima Seitz sehr intensiv auf das Frühjahrskonzert „Vom Lieben und Leben“ am 8. Mai vor. Aufgeführt werden zusammen mit dem Collegium Musicum Bergstraße Auszüge aus „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler. Versierte Sängerinnen und vor allem Sänger sind eingeladen, den Chor zu verstärken. Geprobt wird dienstags um 19.30 Uhr in der Stephanusgemeinde, Eifelstraße 37. red