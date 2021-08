Auerbach. Zum Thema „Wald und Jagd“ wird Rolf Habermeier am Sonntag, 29. August, für den OWK Auerbach eine naturkundliche Wanderung rund um Auerbach durchführen. Am Alten Rathaus in der Bachgasse startet die Tour um 10 Uhr und führt zum Schloss hinauf und hinunter zum Goethebrunnen. Von da geht es zurück zum Fürstenlager und wieder zur Bachgasse.

Unterwegs informiert der Naturschutzwart des OWK Auerbach Rolf Habermeier über das Thema. Eine Rast findet bei Verpflegung aus dem Rucksack statt. Insgesamt dauert die Wanderung rund drei Stunden.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Alten Rathaus. Die geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06061/3152 (Rolf Habermeier). Gäste sind willkommen. red