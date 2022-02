Naturentdeckerkids in Schönberg

Schönberg/Wilmshausen. Seit Oktober gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen die Naturentdeckerkids. Das ist eine Gruppe von Kindern ab dem Grundschulalter, die sich in der Regel monatlich trifft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es geht darum, passend zu einem Thema eine biblische Geschichte und kleine Rituale zu erleben, Feld Wald und Wiesen zu erkunden und kreativ zu werden mit Naturmaterial. Die Treffen finden immer freitags um 16 Uhr statt und dauern je nach Thema zweieinhalb bis drei Stunden. Anfang und Schluss sind jeweils im evangelischen Gemeindehaus, Im Rosengrund 12.

Nächster Termin am 4. März

Die nächsten Naturentdeckerkids finden statt am Freitag, 4. März, von 16 bis 19 Uhr. Das Thema ist Neues entdecken. „Wir hören die Geschichte vom blinden Bartimäus, erleben im Wald, wie es ist, blind zu sein, suchen kleine Vorfrühlingswunder in der Natur, für die man manchmal blind ist und basteln Stickpeople“, heißt es in der Ankündigung. .

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Termine im Frühling sind der 1. April und der 20. Mai. Die Verantwortlichen freuen sich auf alte und neue Gesichter. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann formlos per Mail oder telefonisch erfolgen bei Gemeindepädagogin Katja Folk (katja.folk@ekhn.de, 06252/673336).

Wegen der Coronapandemie ist im Inneren eine Maske zu tragen. Wer am Freitag nicht in der Schule getestet worden ist, wird gebeten, vor dem Kommen einen Selbsttest zu Hause zu machen. red