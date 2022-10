Nationalpark Eifel und Brüssel

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim bietet vom 28. April bis 5. Mai 2023 eine Busreise in den Nationalpark Eifel sowie einen dreitägigen Besuch in Brüssel an. Das Programm beginnt, am Anreisetag, mit einer Altstadtführung in Aachen.

Durch die 2000 Jahre alte Geschichte wird Aachen als moderne Stadt, mit schönen alten Bürgerhäusern, vielen alten und neuen Brunnen und vielen Geschichten, rund um Dom und Rathaus, der Gruppe nähergebracht. Im Anschluss geht die Fahrt zu dem Wallfahrtsort Banneux mit dem Besuch der Kapelle Sankt Michael.

Der Nationalpark Eifel ist danach das Ziel. Das Hotel Seemöwe in Simmerath-Einruhr liegt idyllisch am Rursee und ist für vier Tage die Unterkunft mit Halbpension. Folgende Angebote sind in der Eifel unter anderem im Programm: Geführte Wanderung direkt vom Hotel aus, Besuch des Städtchens Monschau mit klassischer Stadtführung, das Kennenlernen der besonderen Schönheit der Eifeler Seenplatte mit einer Zwei-Seen-Rundfahrt auf dem Rursee, geführte Wanderung in einem der letzten Hochmoore Europas, dem Hohen Venn, Sternenführung im Internationalen Sternenpark Eifel. Am 2. Mai fährt der Bus nach Brüssel in das Hotel „Grande Place Arenberg“, wo die Gruppe für zwei Nächte mit Übernachtung und Frühstück untergebracht ist.

Das Hotel ist der Ausgangspunkt für einige Aktivitäten: Besuch der Königlichen Gewächshäuser und dem Wintergarten und des Atomiums.

Essen mit Europaabgeordnetem

Am 4. Mai hat der Europaabgeordnete Michael Gahler den OWK Bensheim zu einem Informationsgespräch sowie einem Mittagessen in das Europäische Parlament eingeladen. Auf dem Rückweg ist ein kurzer Abstecher in Köln geplant.

Klubmitglieder, Freunde und Gäste sind willkommen. Reisepreis, sowie Zahlungsbedingungen sind auf der Homepage des OWK Bensheim, www.owk-bensheim.de, oder in der Tourist-Information Bensheim zu finden.

Anmeldung: Tourist-Information Bensheim, Telefon 06251/8696101 oder Brigitte Bach, Telefon 06251/74894, brigittebach@web.de. red