„Nathan der Weise“ zum Saisonfinale

Bensheim. Das Parktheater Bensheim lässt seine Spielzeit 2022/2023 am Dienstag, 4. April, um 20 Uhr mit dem Stück „Nathan der Weise“ ausklingen. Aufgeführt wird es vom agon Theater München.

Das Werk von Gotthold Ephraim Lessing ist das Stück der Stunde, wenn man die nach wie vor ungelösten religiösen Konflikte unserer Zeit sieht. Mit großer Weitsicht beschreibt Lessing nicht nur den sinnlosen Alleinvertretungsanspruch der drei monotheistischen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam, er bietet auch eine kluge, immer gültige Lösung an.

Die Handlung spielt nicht zufällig im Jerusalem der Zeit des dritten Kreuzzuges. An jenem heiligen Ort also, den schon damals jede der Religionen für sich reklamierte. Sultan Saladin wendet sich wegen eines Darlehens an den wohlhabenden und edelmütigen jüdischen Kaufmann Nathan. Im Gespräch stellt er Nathan die Frage, welche der drei Religionen dieser für die wahre halte. Nathan antwortet mit einem Märchen, der berühmten Ringparabel. Darin geht es um eine alte Tradition in einer Familie, nach der der Vater einen kostbaren, mit besonderer Kraft ausgestatteten Ring jeweils seinem liebsten Sohn zu vererben hat. Nun tritt der Fall ein, dass ein Vater seine drei Söhne alle gleich liebt. Er lässt zwei perfekte Kopien des Ringes anfertigen, und so erbt jeder Sohn einen Ring.

Die Söhne streiten sich, wer nun den echten Ring habe. Ein Richter trägt jedem von ihnen auf, so zu leben und zu handeln, als wäre sein Ring der Echte und erst nach langer Zeit wiederzukommen.

Dies ist der bis heute gültige Kern von Lessings Botschaft: Eine Religion muss ihre Werte hier und heute leben. Nur im humanen Handeln, in der gelebten sozialen Praxis erweist sich ihr Bestand. Im Stück ist Saladin so beeindruckt, dass er, der muslimische Herrscher, dem Juden Nathan die Freundschaft anbietet.

Die Vorstellung dauert 140 Minuten, zuzüglich Pause. Eintrittskarten sind unter anderem erhältlich bei der Bensheimer Tourist-Information, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers sowie im Internet unter reservix.de.

Die Spielzeit 2023/2024 beginnt das Bensheimer Parktheater am 28. September mit William Shakespeares Sommernachtstraum. Der Abo-Verkauf für die neue Saison startet ab Juni. ps