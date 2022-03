Nahversorger und Sporthalle

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (8.) um 18 Uhr statt. „Wir bereiten uns auf die Sitzungen der Ortsbeiräte und der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung vor“, informiert Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

„Unsere Stadtmitte benötigt einen Lebensmittel-Nahversorger. Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Zencke von der SPD habe ich einen Antrag für die Sitzung des Ortsbeirates Bensheim-Mitte eingereicht, der die Wiederansiedlung eines Nahversorgers zum Ziel hat“, erklärt Yvonne Dankwerth, die die BfB im Ortsbeirat Mitte vertritt.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die von den Ministerien geforderte Solar-Offensive auf dem Acker sein. Es sollen vermehrt Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden. „Wir lehnen diese Aktion strikt ab. Der Schwerpunkt der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen müssen Dächer, Parkplätze und bereits versiegelte Flächen sein. Bereits jetzt herrscht Alarmstufe Rot für die Feld- und Wiesenvögel. Klimaschutz darf nicht auf dem Rücken des Naturschutzes erfolgen“, betont Ulrike Vogt-Saggau.

Abschließend will man sich mit dem Sportentwicklungsplan beschäftigen. „Der Planung neuer Sportanlagen, wie dem immer noch beabsichtigten Bau von zwei Sporthallen am Berliner Ring, muss eine Bedarfsfeststellung vorangehen. Nur so können Umweltinteressen mit denen der Sportvereine wirklich abgewogen werden. Hier fällt auf, dass der letzte Sportentwicklungsplan der Stadt Bensheim auf dem Stand des Jahres 2009 ist. Eine Fortschreibung ist dringend erforderlich, bevor bauliche Maßnahmen überhaupt in Betracht kommen“, meint Henning Müller, der sich neu bei der BfB engagiert. red