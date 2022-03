Die Diskussion über einen Lebensmittel-Nahversorger in der Bensheimer Innenstadt dauert an. Im Ortsbeirat Mitte schlug das Thema am Montag über einen gemeinsamen Antrag der Ortsbeiratsmitglieder Yvonne Dankwerth (BfB) und Martin Zencke (SPD) erneut auf.

Dessen Ziel ist laut Antragsteller das Schließen einer Versorgungslücke in der Stadtmitte, die bereits seit 2011 mit der Aufgabe des

...