Nahversorger fürs Bensheimer Zentrum gefordert

Bensheim. Mehr Grün für die Innenstadt, Seniorenbänke, eine Rückkehr des 1000-Euro-Budgets und eine mögliche Neugestaltung der Ecke Friedhofstraße/Wingertsweg: Die Wünsche des Ortsbeirats Mitte für den Haushalt 2023 führten im Gremium am Montagabend zu keinen langen Diskussionen.

Unter den Mitgliedern herrschte Einvernehmen, mit der Liste ins Rennen um die Verteilung der Mittel gehen zu wollen. Fatemeh Schmidt (Grüne) hatte sich für die grüne Aufwertung des Zentrums starkgemacht, neben zusätzlichen Bäumen und Sträuchern sind aus ihrer Sicht auch Fassadenbegrünungen ein Thema. Zudem sollte man sich, so Schmidt, dem direkten Umfeld des Parkhauses Platanenallee annehmen. Der Schotter- und Steinebereich bräuchte eine blühende Umwandlung.

Ein Nahversorger fürs Zentrum? Der Ortsbeirat Mitte will die Optionen vom Magistrat prüfen lassen.

Unterstützung erhielt sich von Yvonne Dankwerth (BfB), die auf die städtische Kampagne gegen Schottergärten verwies. Da müsste man am Parkhaus mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sprach sich darüber hinaus für neue Seniorenbänke in der Fußgängerzone aus. Hanns-Christian Wüstner (Grüne) erinnerte an die Ecke Friedhofstraße/Wingertsweg. Diese könnte im Sinne der Anwohner lebenswerter gestaltet werden, in der Vergangenheit habe man dies bereits angesprochen. Nun soll es einen neuen Anlauf geben.

Martin Zencke (SPD) zeigte sich von der Abschaffung der 1000 Euro für die Ortsbeiräte überrascht. Das habe er nicht mitbekommen und nun mit Befremden zur Kenntnis genommen. Es sei schließlich ein Unterschied, ob man mit Blick auf die Haushaltslage freiwillig darauf verzichtet oder ob die Mittel aus Kostengründen zusammengestrichen werden.

Er plädierte auf Wiedereinführung und rannte damit bei Marco Weißmüller (CDU) die berühmten offenen Türen ein. Der Ortsvorsteher wollte die Angelegenheit ohnehin vorbringen und sich für eine Auszahlung einsetzen – was er letztlich auch tat. Auf Anraten von Stadtrat Wilhelm Rothermel hinterlegte der Ortsbeirat seine Vorschläge mit Zahlen: 30 000 Euro fürs innerstädtische Grün, 10 000 Euro für die Bänke und 15 000 Euro für die Umgestaltung an der Friedhofstraße.

Abgestimmt wurde bei der Sitzung auch über den künftigen Namen der Erschließungsstraße für den ehemaligen Meerbachsportplatz. Dort soll bekanntlich Wohnbebauung entstehen. Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner hatte es ebenso in die engere Auswahl geschafft wie die Bezeichnung „Zum alten Sportplatz“. Hanns-Christian Wüstner setzte sich für die Präzisierung „Zum Meerbachsportplatz“ ein, bekam dafür aber keine Mehrheit. Letztlich entschied man sich für den „alten Sportplatz“.

Breiten Raum nahm im Anschluss ein Antrag der Ortsbeiratsmitglieder Dankwerth, Wüstner und Zencke ein, der sich mit einem Dauerbrenner befasste: der Ansiedlung eines Nahversorgers in der Innenstadt. Seit der Schließung des Rewe-Markts im Untergeschoss des Neumarkt-Centers 2011 ein kommunalpolitischer Klassiker.

Das Trio forderte in seinem Vorstoß den Magistrat auf, Vorschläge für ein geeignetes Ladengeschäft vorzulegen und Gespräche mit potenziellen Betreibern zu führen, darunter auch mit der CAP-Kette oder der Firma AQB, die einen inklusiven Ansatz in ihren Märkten verfolgen und diese als Sozialprojekte auslegen. Adressiert war der Antrag auch an die Stadtverordnetenversammlung, die einem solchen Vorhaben Priorität einräumen soll.

Grundsätzlich waren sich die Ortsbeiräte einig, dass für die Innenstadt eine Versorgungslücke geschlossen werden muss. Wie dies erfolgen könnte, darüber gab es unterschiedliche Ansätze, die von automatisierten Lösungen über sogenannte Teo-Märkte – ein Modell der Firma Tegut, das von Silvia Petri (FDP) vorgetragen wurde – bis hin zu City-Filialen bekannter Ketten reichte.

Letztlich verständigte man sich beim Abwägen der Argumente darauf, nicht von vorneherein Einschränkungen durch das Festlegen auf bestimmte Varianten oder Unternehmen zu riskieren. Vielmehr soll der Magistrat nach dem Willen des Gremiums nun konzeptoffen prüfen, was machbar ist, und Gespräche mit potenziellen Betreibern führen. Über die Entwicklung will man auf dem Laufenden gehalten werden.

Bei einer Enthaltung von Martin Zencke ging der leicht abgeänderte Ursprungsantrag durch.