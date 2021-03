Gronau. Der Wander-Boom der letzten Jahre hat sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Mangels alternativer Freizeitbeschäftigungen schnüren sich seit dem Frühjahr 2020 auch Bewegungsmuffel die Trekkingschuhe.

Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung des Gronauer Ortsbeirats reagiert nun auf diesen Trend und bringt in der Gemarkung Schilder an, die den örtlichen Dorfladen bewerben. „Jausenstation“ steht darauf zu lesen. Ein Begriff, den nicht nur Tirol-Urlaubern verstehen.

„Mangels geöffneter Gaststätten sind viele Wanderer dankbar für unser Angebot an Backwaren, Energieriegeln und Getränken“, verrät Hüseyin Ogras, Pächter des Lädchens, das seit vergangenem Jahr auch Mitgliedsbetrieb im Odenwaldklub ist. Dass das Geschäft in der Ortsmitte direkt am Fernwanderweg Odenwald-Vogesen und am Gronau-Zeller Hohlwege-Lehrpfad gelegen ist, fördert sicherlich die Frequenz dieser besonderen Kundengruppe.

Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Hessen ist es zwar derzeit nicht erlaubt, in der Café-Ecke des Dorfladens Platz zu nehmen. Doch bietet die neugestaltete Bank am gegenüberliegenden Dorfplatz „Römer“ die Gelegenheit, coronakonform unter freiem Himmel eine Rast einzulegen.

Mit Mitteln des sogenannten 1000-Euro-Budgets der Ortsbeiräte finanzierte die Stadt Bensheim eine Umarbeitung der Sitzgelegenheit. Der Tisch wurde um ein paar Zentimeter tiefergelegt und die Rundbank geteilt, so dass nicht mehr alle zur Seite rücken müssen, wenn eine Person aufstehen will. Die Arbeiten führte der örtliche Schlossermeister Friedrich Jung als letzten Auftrag vor seinem wohlverdienten Ruhestand aus.

Den wetterfesten Neuanstrich der Holzlatten übernahm der Geschäftsbereich Bauhofservice im kommunalen Zweckverband KMB. Naherholungssuchende und Freizeitsportler seien in Gronau willkommen, sagt Stefan Hebenstreit, Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung.

„Mit den neuen Schildern entlang der stark frequentierten Wege wollen wir Wanderer, Mountainbiker und Geocacher ermuntern, mit einer Zwischenrast zur lokalen Wertschöpfung in Gronau beizutragen“, so der Ortsvorsteher.

Das erste Schild wurde nun an der Kreuzung von Höhenweg und Wilmshäuser Pfad angebracht. Einen zweiten Hinweis auf den Dorfladen finden Wanderer unweit der Gronau-Hambacher Gemarkungsgrenze, am Pfad zum Ober-Hambacher Goldbrunnen, direkt am sogenannten Sechs-Täler-Weg, der von Bensheim nach Walldürn führt.

Im Rahmen der Kampagne zur Förderung der Nahversorgung in Gronau hat die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung die Zielgruppe der Freizeitsportler schon länger im Blick.

Bereits 2019 hatte der Ortsbeirat dafür gesorgt, dass auch die Wanderkarte des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald mit dem Blattausschnitt Bensheim bis Ober-Ostern und Erzbach im „Gruneme Lädche“ vertrieben wird. red