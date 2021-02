Bensheim. „Nur motzen hilft uns nicht weiter. Wir müssen etwas tun!“ Sabine Kraft, die seit elf Jahren ein kleines Nagelstudio in der Gerbergasse in Bensheim betreibt, ist frustriert, verärgert – und doch voller Energie: „Unsere Branche bekommt kein Gehör. Uns gibt es gar nicht und wir fallen einfach unter den Tisch. Wir wurden bislang komplett vergessen, vielleicht auch weil kein starker Verband hinter uns steht.“

Seit dem 2. November muss sie ihren Laden geschlossen halten, und schon während des ersten Lockdowns zu Beginn der Corona-Pandemie im vorigen Frühjahr sind ihr alle Einnahmen weggebrochen. Die zugesagten November-Hilfen flossen lediglich schleppend und waren nicht viel mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Mehr als bunt, schrill und Glitzer

„Ohne Unterstützung meiner Familie und von Freunden hätte ich es nicht geschafft und mein Geschäft nicht halten können“, ist sich die gelernte Friseurin, die die Ungleichbehandlung der „körpernahen Dienste“ durch die politischen Entscheidungsträger nicht nachvollziehen kann, sicher.

„Ich halte strikt alle Hygiene- und Abstandsregeln ein, arbeite nur mit FFP2-Maske und Handschuhen und desinfiziere alle Instrumente. Feilen werden nach jeder Behandlung entsorgt, Oberflächen gereinigt und ich lüfte regelmäßig. Außerdem ist immer nur eine Kundin nach telefonischer Anmeldung im Studio und die Kontakte sind nachvollziehbar“, versichert die Nageldesignerin, die sich gegen Vorurteile wie „alles bunt, schrill und Glitzer“ zur Wehr setzt. Sabine Kraft sind Ästhetik und Wohlfühlambiente wichtig. Den „Spuckschutz“ aus Plexiglas will sie gegen eine gläserne Trennwand austauschen, „weil sie besser zu reinigen ist.“ Bestellt hat sie das neue Teil schon: „Hygiene ist das A und O. Schließlich will ich ja auch gesund bleiben.“

Und weil die Bensheimerin eben „nicht nur motzen, sondern etwas tun will“, damit sie und ihre Kolleginnen in Zukunft finanziell überleben können, hat sie erst kürzlich einen offenen Brief gleich in mehrfacher Ausfertigung verschickt. Adressaten waren Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Volker Bouffier, Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeisterin Christine Klein. Antworten hat sie bis Dienstag dieser Woche noch nicht bekommen, auch nicht – wie erhofft – aus dem Bensheimer Rathaus oder dem Landratsamt in Heppenheim.

In dem Schreiben weist sie unter anderem darauf hin, dass sich in krankhaft veränderten Nägeln, die nicht professionell behandelt werden, Pilze und Bakterien sammeln können und dass sich viele Frauen „entwürdigt fühlen und sich schämen, wenn sie mit zerschlissenen, gespaltenen, abgekauten, blutigen Nägeln ungepflegt ihren Alltag bestreiten müssen.“ Auch für ältere Menschen mit Arthrose, Gicht oder Rheuma sei es nicht leicht, sich die Fingernägel zu schneiden.

Für viele ihrer Kundinnen mit Depressionen oder geringem Selbstwertgefühl sei der Weg ins Nagelstudio oft der „einzige Lichtblick gewesen, um in dieser Pandemie und mit der Einsamkeit umgehen zu können – bis man uns Anfang November geschlossen hat.“

Neustart ab 1. März möglich

Dass Friseure und Barber-Shops ab 1. März nach langer Durststrecke wieder öffnen, schneiden und färben können, freut die Selbständige: „Ich bin nicht neidisch. Aber warum gilt das Gleiche nicht für unsere Branche?“ stellt sie sich selbst die rhetorische Frage. Theoretisch dürfte sie nach den jüngsten Beschlüssen aus Berlin zwar ebenfalls ab diesem Datum wieder in ihrem Studio arbeiten, aber eben nur sehr begrenzt und mit großen Einschränkungen. „Ich darf noch nicht einmal Nägel lackieren, eingerissene Nagelhaut behandeln oder gespaltene, brüchige, abgekaute, blutige Fingernägel, die schmerzhaft sein und Entzündungen hervorrufen können, mit flüssigem Kunststoff verstärken“, zeigt sich Sabine Kraft ziemlich verzweifelt: „Ich darf lediglich Nägel feilen, mehr nicht.“

Noch hat sich Kraft nicht endgültig entschieden, ob sie unter diesen Umständen ihr SK-Nails-Studio in wenigen Tagen wiedereröffnen wird. „Die Nachfrage ist bislang ziemlich gering“, gibt sie unumwunden zu und hofft bis zuletzt, dass die Nagelstudios alsbald wieder ihr komplettes Rundum-Wohlfühlpakt anbieten können.