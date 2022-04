Bensheim. Vor über sechs Jahren wurde der Nähtreff des Pfarreienverbundes Bensheim gegründet. Bis zu Beginn der Corona-Pandemie wurde von den Teilnehmerinnen wöchentlich von Bekleidung über Wohnaccessoirs bis hin zu Reparaturarbeiten in munterer Runde und mit qualifizierter Unterstützung mit viel Spaß genäht.

Als ein gemeinsames Nähen durch die Pandemie unmöglich wurde, dachte sich die Betreuerinnen-Gruppe immer wieder neue „Home-Office-Projekte“ aus, die von den Teilnehmerinnen gerne angenommen wurden. Es entstanden Patchwork-Tagesdecken, weihnachtliche Tischdekorationen und mehr. Auf diese Weise blieb die Gruppe in Kontakt und alle freuen sich nun auf die Wiederaufnahme des gemeinsamen Nähens, wenn auch noch mit kleinen Einschränkungen.

Zusätzlich zum offenen Nähtreff, wird durch eine Kooperation mit dem Lions Club Bergstraße ein schon länger geschmiedeter Plan, einen Nähkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger anzubieten, nun Wirklichkeit.

In 10 Kurseinheiten á drei Stunden lernen die Teilnehmerinnen, mit einer Nähmaschine umzugehen, welches Zubehör notwendig ist, welche Stoffe wofür geeignet sind, wie man zuschneidet, wie man kleine Reparaturen selbst erledigen kann sowie viele kleine Kniffe, die das Nähen einfacher machen

Das Erlernte wird in allen Einheiten direkt in eigene Kreationen umgesetzt. Nähmaschinen und weitestgehend auch Material sind vorhanden. Gegebenenfalls entstehen geringe Zusatzkosten für Material. Der Kurs beginnt am 5. Mai und findet immer donnerstags zwischen 10 und 13 Uhr im Raum Miriam im Untergeschoss des Pfarrzentrums von Sankt Georg in Bensheim (Marktplatz 10) statt.

Aufgrund der beschränkten Anzahl von Plätzen ist eine verbindliche schriftliche Anmeldung erforderlich. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, wird eine Warteliste angelegt. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs.

Für die Benutzung des Kursraums gilt die 3 G-Regelung. Die Kontrollen erfolgen vor jeder Einheit. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro und ist in der ersten Kurseinheit zu bezahlen. Fragen sowie Anmeldungen via E-Mail an naehtreff-bensheim@gmx.de oder per Telefon 06251/64132 (Pia Ritzert). red