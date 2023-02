Die Darmflora kann mehr als nur verdauen. 100 Billionen Mikroorganismen beeinflussen Gewicht, Stoffwechsel, Hautzustand, Psyche, Immunsystem sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Mensch und Mikroorganismus stehen in einer engen Verbindung. Wie wichtig diese Beziehung ist, konnte die Forschung in den letzten Jahren eindrucksvoll belegen. Die These: Ohne eine gesunde Darmflora

...