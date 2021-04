Nachtigall, Kuckuck und Co. erkennen

Bensheim. Die Stunde der Gartenvögel, die der Naturschutzbund (Nabu) bundesweit vom 13. bis 16. Mai ausruft, bietet wieder Gelegenheit, im Garten, am Haus oder in einem Park die Vögel zu beobachten und die Zählergebnisse zu melden. Bis 24. Mai kann das per Post oder online geschehen (Naturschutzbund – Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin; oder online www.NABU.de/onlinemeldung).

AdUnit urban-intext1

Die meisten Zugvögel sind bis Mitte Mai zurückgekehrt. Sie haben die Brutreviere besetzt und locken mit lauten Gesängen und Rufen die Weibchen an. Es ist die beste Zeit im Jahr, um die ganze Vielfalt unserer Vogelwelt zu erleben, schreibt die Nabu-Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg in einer Pressemitteilung. Leider könne die traditionelle Vogelstimmenwanderung des Bensheimer Nabu , die für Anfang Mai im Erlachbogen vorgesehen war, pandemiebedingt als öffentliche Veranstaltung nicht stattfinden.

Vögel wie Nachtigall und Kuckuck können Vogelfreunde – mit etwas Glück – auch an der Bergstraße entdecken. © dpa

Ein paar Tipps sollen aber helfen, bei einem Spaziergang an der Erlache seltenere Vogelarten zu erleben, schreibt der Nabu: ein heller, weithin klingender kurzer Gesang verrät die Mönchsgrasmücke. Im Volksmund wird sie auch Schwarzplättchen genannt, da das insgesamt graue Männchen eine schwarze Kopfplatte trägt. Einen lauten, strophischen und volltönenden Gesang aus randlichen Gehölzen lässt die Nachtigall hören.

Selbst aus der Nähe wird man den Sänger nicht sehen, so geschickt versteckt er sich im Gezweig. Da die bräunliche Nachtigall nicht mit einem farbigen Federkleid prunken kann, muss sie mit einem außergewöhnlichen Gesang auftreten. Nachtigallen sind laut Nabu an der Bergstraße verbreitet, aber nur in den Niederungen im Bereich der Altneckarriede. Schon im Laufe des Juni verstummen die Nachtigallen. Dann sind sie auf Futtersuche und zeigen beim Auffliegen den typischen fuchsroten Rücken.

AdUnit urban-intext2

Leicht zu erkennen seien Kuckuck und Zilpzalp, die so singen, wie sie auch heißen. Helle Rufe, ähnlich einem Miauen aus der Luft verweisen auf Milane oder Bussarde. Sie kreisen über ihren Revieren, innerhalb derer auch ihr Horst steht. Aus den Baumwipfeln hört man den flötenden Gesang der Amseln und seltener den rhythmischen Schlag der Singdrossel, den man gern als Philipp-Philipp oder David-David verdeutlicht hat. Ruffreudig unter den Spechten ist der Grünspecht. Seine sogenannte Lachstrophe ist sehr bekannt, zumal er sich neuerdings auch im Randbereich der Siedlungen aufhält, wo er auf Grünflächen nach Ameisennestern sucht.

Ein Klappern zeigt an, dass in der Nähe ein Weißstorch seinen Horst hat. Mit gegenseitigem Klappern begrüßen sich die Partner auf dem Nest. Im Erlachbogen brütet ein Paar auf einem Pappelstumpf.

AdUnit urban-intext3

Vom Wasser her tönen die meist rauen Rufe verschiedener Wasservögel: Kanada- und Nilgans, Graureiher, Blässhühner. Im Mai sind am neuen Erlachsee die Uferschwalben zurück. Sie graben an Uferabbrüchen ihre Brutröhren.

AdUnit urban-intext4

Der aufmerksame Beobachter kann noch vielen anderen Arten begegnen, wenn er früh am Morgen unterwegs ist, sich still verhält und sich in Geduld übt, rät der Nabu Bensheim/Zwingenberg abschließend. red