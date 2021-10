Nacht der Musicals im Parktheater

Bensheim. Unter dem Titel „Die Nacht der Musicals“ sind am 7. Januar um 20 Uhr im Parktheater bekannte Musical-Hits in einer zweistündigen Show zu hören. Seit mehr als 20 Jahren gastiert die Gala nahezu jährlich in mehr als 150 Städten in Deutschland und Österreich.

Klassiker aus Cats, Elisabeth, Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder der Rocky Horror Show werden aufgeführt. Songs der Musicals Mamma Mia, We Will Rock You, Saturday Night Fever, Grease oder The Greatest Showman gehören ebenfalls zum Repertoire. Aber auch Familien-Musicals wie König der Löwen, Aladdin oder Frozen fehlen nicht. Begleitet werden die Stars der Musicalszene von einem international breitgefächerten Ensemble aus professionellen Tänzern und Tänzerinnen.

„Die Nacht der Musicals“ gastiert am 7. Januar2022 in Bensheim. © Veranstalter

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, und im Internet unter www.dienachtdermusicals.de. red