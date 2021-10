Nacht der Lieder im Parktheater

Bensheim. Drei Größen unter den deutschen Liedermachern kommen am 18. November um 20 Uhr nach Bensheim: Der wohl bekannteste in der Region ist Clemens Bittlinger.

Er hat den Mann der Wortspiele und des Zynismus, André Eickhoff, mit im Gepäck. Auch Christoph Zehendner, dessen Lieder zum festen Bestandteil des kirchlichen Gemeindeliedguts gehören, ist mit von der Partie.

Die CBM lädt zur Nacht der Lieder ins Parktheater ein – unter anderem mit Clemens Bittlinger. © Hemmerich

Gemeinsam gestalten die drei die Nacht der Lieder für die Christoffel-Blindenmission (CBM). Die Entwicklungsorganisation und ihr langjähriger Botschafter Bittlinger laden dazu ins Bensheimer Parktheater ein.

Garantiert eine schöne Abwechslung in der ruhigen Jahreszeit verspricht das Konzert. „Bleibe in Verbindung“ ist der Titel von Bittlingers aktuellem Soloalbum und darum geht es auch bei der Nacht der Lieder. Hier sind drei sehr unterschiedliche Interpreten, die das gemeinsame Anliegen haben, mal humorvoll, mal nachdenklich mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten. Wie sehr diese drei Künstler einander verbunden sind und schätzen, wird das gemeinsame Finale zum Ausdruck bringen.

Musikalisch werden sie dabei in Bensheim unterstützt von dem Schweizer Keyboarder David Plüss und dem Multiinstrumentalisten David Kandert.

Karten im Vorverkauf

Beginn des Konzerts am Donnerstag, 18. November, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt die 2 G-Regel, Einlass nur für Geimpfte oder Genesene, heißt es in einer Pressemitteilung der Christoffel-Blindenmission.

Tickets gibt es unter anderem im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816; in der Tourist-Info, Telefon 06251/8696101 und online unter www.reservix.de red