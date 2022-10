Bensheim. Aufgrund von Lieferengpässen liegen aktuell in Bensheim Hundekotbeutel in den dafür vorgesehenen Halterungen zum Teil nicht aus.

Ein Nachschub an Beuteln ist nun geliefert worden und wird derzeit an den über 60 Behältern im Stadtgebiet und an beliebten Routen für Hundespaziergänge verteilt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. ps