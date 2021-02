Bensheim. Ihren ersten digitalen Informationsstand am vergangenen Samstag werten die Freien Demokraten als Erfolg. Dort standen die Spitzenkandidaten der FDP zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung und den drei größten Ortsbeiräten (Mitte, West und Auerbach) in einem virtuellen Konferenzraum für Fragen der Bürger zur Verfügung.

Die finanziell angespannte Situation der Stadt sowie der Umstand, dass es für das Jahr 2021 noch keinen Entwurf eines städtischen Haushalts gibt, sei gleich mehrfach von beunruhigten Teilnehmern der Konferenz thematisiert worden.

„Finanziell nachhaltiges Handeln ist uns ein ganz besonders wichtiges Anliegen – gerade auf kommunaler Ebene. Hier stehen wir vor ausgesprochen großen Herausforderungen. Ohne saubere und geregelte Finanzen bleibt den nächsten Generationen kein Spielraum mehr, um selbst noch zu gestalten“, bestätigt Harald Boeddinghaus, Schatzmeister und Mitglied im Ortsbeirat West, die kritischen Wortmeldungen.

Die städtischen Schulden abzubauen, sei schon für sich genommen eine enorm komplexe und schwierige Aufgabe. In einer wirtschaftlich so angespannten Zeit, wie der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, werde es umso wichtiger sein, auf nicht zwingend notwendige Ausgaben und Investitionen zunächst zu verzichten, ohne dabei die wichtigsten städtischen Kernfunktionen wie etwa die Kinderbetreuung zu beschränken, schreibt die FDP in einer Pressemitteilung.

Stefan Stehle, Spitzenkandidat der Freien Demokraten, ergänzt, dass man in Bensheim noch immer ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem habe. „Daran wird sich auch nach der Pandemie nichts ändern, wenn die Wirtschaft endlich wieder richtig anläuft“, so Stehle. Zu den Kernthemen nachhaltige Finanzpolitik und Entwicklung der Innenstadt, aber auch zu allen weiteren kommunalpolitischen Themen, werden die Freien Demokraten vom heutigen Samstag (20.) an jede Woche am Samstagvormittag in der Bensheimer Innenstadt direkt am Marktplatz unter verschärften Hygienemaßnahmen und mit reduzierter Besetzung an Informationsständen den Bensheimern Rede und Antwort stehen.

Am Montag (22.) trifft sich der Vorstand der FDP Bensheim zur Organisation der heißen Wahlkampfphase sowie einer kurzen Rückschau auf die letzte Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl in dieser Woche. red