Nachforschungen zum Bürgerhaus-Skelett

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Wer war die Frau, die vor Jahrhunderten an der damaligen Stadtmauer (neben dem heutigen Bürgerhaus) zusammen mit mehr als 20 weiteren Personen bestattet wurde - obwohl sich dort nachweislich kein offizieller Friedhof befand? Nachdem Bauarbeiter im September zunächst einen Schädel in zwei Metern Tiefe fanden und im Anschluss ein Team des Landesamts für Denkmalpflege ein komplettes Skelett freilegten, gibt es mittlerweile erste Erkenntnisse.

Dieser Schädel wurde im Spätsommer 2020 bei Arbeiten am Bürgerhaus gefunden. Bei den anschließenden Grabungen wurde ein komplettes Skelett gefunden. © Stadt

Bei der Toten handelt es sich um eine 25 bis 30 Jahre alte Frau. Aufgrund des Knochenwuchses konnten die Archäologen ihre Größe auf 1,58 Meter bestimmen. „Das Skelett wies krankhaften Veränderungen auf, so dass wir davon ausgehen, dass sie früh in ihre Leben hart körperlich arbeiten musste“, erklärte Bezirksarchäologe Thomas Becker vom Landesamt in Darmstadt.

Durch einen Bruch des Kiefergelenks habe sie wohl eine Fehlstellung entwickelt, die sie beim Essen und Sprechen gestört haben muss. Der Anthropologe Dustin Welper hatte das Skelett untersucht und anhand metrischer Daten die Körpergröße ermittelt sowie die Verschleißerscheinungen entdeckt, die auf die körperliche Arbeit schließen lassen.

Sichel als Beigabe

Hinweise zur Todesursache konnten die Experten nicht finden - was aber keineswegs ungewöhnlich ist. Überrascht war man jedoch, dass man im Grab neben Sargnägeln und Rückständen im Boden, die auf einen Holzsarg schließen lassen, eine Sichel fand. „Das ist eher ungewöhnlich, zumal es sich um eine ordentliche Bestattung gehandelt haben muss uns es in dieser Zeit eigentlich keine Beigaben gab“, bemerkte Museumsleiter und Archäologe Christoph Breitwieser. Sonst stößt man in den Gräbern aus diesen Zeiten höchstens auf einen Knopf oder Ähnliches.

Über die Gründe kann nur spekuliert werden: Vielleicht geschah dies aus einem Aberglauben heraus oder sollte eine Reminiszenz an den Beruf darstellen. „Das ist aber letztlich schwierig zu sagen“, meinte Becker.

Deutschlandweit gibt es nur wenig vergleichbare Fälle. Auffällig ist allerdings, dass einige der Toten, die man Mitte der 70er Jahre beim Bau des Bürgerhauses gefunden hatte, Firstziegel auf ihrem Gesicht liegen hatten. Auch hier lassen sich nur Vermutungen anstellen, unter Umständen sollten damit Entstellungen nach einer Krankheit verborgen werden. Oder man wollte eine Wiederkehr verhindern, womit man wieder im Reich des Aberglaubens unterwegs wäre.

Hinweis aus dem Stadtarchiv

Unklar ist bisher, wann in etwa die junge Frau gelebt hat. Die C 14-Analyse, mit der das Alter von Funden bestimmt werden kann, liefert ein unpräzises Ergebnis mit einer großen Spanne. Demnach könnte die Frau zwischen 1456 und 1523 oder 1575 bis 1625 gelebt haben. Um den Zeitraum eingrenzen zu können, begab sich Christoph Breitwieser auf Spurensuche.

Was er dabei nach einem Hinweis aus dem Stadtarchiv zu Tage fördert, ist spannend, interessant, aber dennoch, das betonen sowohl er als auch Becker, nur eine mögliche Option. Die wiederum klingt zumindest für den Laien schlüssig. So durfte die Familie Walderdorff zwischen 1625 und 1633 ihre Toten nicht auf dem Friedhof zur letzten Ruhe betten, weil sie protestantischen Glaubens waren, der Gottesacker sich aber fest in katholischer Hand befand.

Im Garten begraben

„Sie haben ihre Verstorbenen deshalb in ihrem Garten begraben“, so Breitwieser. Wo genau sich dieser befand, ist nicht übermittelt, er könnte aber an der damaligen Stadtmauer gelegen haben. Aus Einträgen im Kirchenbuch geht hervor, dass in den besagten acht Jahren der Junker von Walderdorff, Angehörige von ihm sowie ein Knecht und zwei Mägde bestattet wurden.

„Es passt in den Zeitraum, in den Knochen konnten Mangelerscheinungen nachgewiesen werden, die durch Stress oder harte Arbeit verursacht worden sein könnten“, konstatierte Thomas Becker. Die Tote könnte demnach eine Magd gewesen sein. Er und Breitwieser weisen aber darauf hin, dass es nur eine Alternative sei. Deshalb wird es in den nächsten Wochen vertiefende Untersuchungen geben. Mit Hilfe der Zähne soll das Sterbealter weiter eingegrenzt werden. Eine zusätzliche Isotopen-Analyse soll aufzeigen, ob es sich bei der Frau um eine Einheimische gehandelt hat, was die Walderdorff-These stützen würde. Denkbar wäre auch, dass sie im Zuge der Glaubenskriege aus einem anderen Land nach Bensheim kam.

Für die Archäologen ist die Erforschung der Hintergründe „eine tolle Chance, der für unser Haus einen hohen Stellenwert hat“, meinte Becker. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass man so viel Geld in die Hand nimmt. Er geht davon aus, dass bis zum Herbst weitere Erkenntnisse vorliegen. Der Fund wird auch im Jahrbuch der „Hessen Archäologie“ aufgegriffen. Die Dokumentation erscheint im Oktober.

„Bensheim hat viel Geschichte im Boden“, bestätigte der Experte. Vor allem in den vergangenen Jahren war das Landesamt mehrfach in der größten Stadt des Kreises aktiv, siehe die berühmten Traubenkerne am Marktplatz oder Siedlungsreste in Fehlheim.

Christoph Breitwieser und Thomas Becker betonten im Gespräch mit dieser Zeitung nicht nur die gegenseitige Wertschätzung, sondern ebenso die gute Zusammenarbeit zwischen Museum und Bodendenkmalpflege.

Für Bensheim mache es sich bezahlt, dass man eine so qualifizierte Museumsleitung habe, urteilte Becker - während Breitwieser daran erinnerte, dass seit dem Amtsantritt von Becker an vielen Stellen in Südhessen archäologische Funde dokumentiert und Hintergründe aufgearbeitet werden konnten.