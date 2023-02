Nachfolger für das Ortsgericht gesucht

Bensheim. Für das Ortsgericht Bensheim I endet die Amtszeit von Helmut Hörtler als Ortsgerichtsvorsteher zum 30. April 2023. Die seines Stellvertreters Thomas Herborn endete im Januar 2023.

Um die Lücke schließen zu können, ist die Stadt Bensheim nun auf der Suche nach einer Nachfolgerin beziehungsweise einem Nachfolger. Sind geeignete Person gefunden, werden sie auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung vom Amtsgericht als Ehrenbeamte zur Ortsgerichtsvorsteherin oder Ortsgerichtsvorsteher beziehungsweise zu deren Stellvertretung ernannt.

In Hessen leisten die Ortsgerichte einen wichtigen Service für die Bürgerinnen und Bürger. Neben dem Ortsgerichtsvorsteher gehören dem Ortsgericht vier weitere Ortsgerichtsschöffen an. Alle Tätigkeiten am Ortsgericht sind ehrenamtlich.

Eine der vielfältigen Aufgaben ist die Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften öffentlicher und privater Urkunden. Neben Bürgerinnen und Bürgern können sich auch die Gerichte an das Ortsgericht wenden. Auf deren Anforderung hat das Ortsgericht Sterbefallanzeigen zu erstatten, Auskunft über Besitzverhältnisse zu erteilen und Nachlassinventare aufzustellen.

Eine vielgenutzte Dienstleistung der Ortsgerichte besteht darin, den Wert bebauter oder unbebauter Grundstücke zu schätzen, die auf Antrag eines Eigentümers oder auf Ersuchen einer Behörde vorgenommen werden. Im Anschluss an die Begehung des Grundstücks wird eine Schätzungsurkunde erstellt.

Bewerberinnen und Bewerber sollten ihren Wohnsitz im Ortsgericht Bensheim I haben (Auerbach, Hochstädten, Wilmshausen, Schönberg, Zell oder Bensheim-Mitte), unbescholten sein und Lebenserfahrung sowie einen verwaltungstechnischen Hintergrund mitbringen.

Rückfragen können an das Bürgerbüro (Hauptstraße 39) telefonisch unter 06251/582630 oder per E-Mail an buergerbuero@bensheim.de gestellt werden. ps