Nach Zwangspause zurück im Zeltlager

Bensheim. In diesem Sommer war es endlich wieder so weit. Nachdem 2020 das Zeltlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) Sankt Georg Bensheim pandemiebedingt ausfallen musste, war die Freude allen Teilnehmern ins Gesicht geschrieben.

Auch wenn wegen der Corona-Pandemie nicht alles wie immer stattfinden konnte, machten sich knapp 60 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf den Weg, um acht ereignisreiche und spannende Tage voller Spiel, Spaß und Action zu erleben. Bereits fünf Tage zuvor waren knapp 25 Betreuerinnen und Betreuer auf den Jugendzeltplatz „Am Stürtzenhardter Brückle“ in Buchen gefahren, um das gesamte Zeltlager aufzubauen.

Von Mittelalter bis Disney

Nach der zweijährigen Zwangspause lautete das Motto in diesem Jahr „Zurück ins Zeltlager“. Dabei stand jeden Tag ein neues Motto auf dem Tagesprogramm. Unter anderem standen die Themen Mittelalter, Olympia und Disney auf dem Programm. Auf der Tagesordnung standen verschiedene Platzspiele, ein „Überfall“ durch einige Betreuer, Spiele im Wald, eine Kinderdisco und zum krönenden Finale der Abschlussabend mit dem großen Kastenfeuer, das den ganzen Tag durch die Assistentenmannschaft vorbereitet wurde.

Leider musste der Tagesausflug ins Schwimmbad dieses Jahr ausfallen, aber der KjG war es wichtig, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Personen zu haben. Abgeschlossen wurde die Zeltlagerwoche unter dem Thema „Karibiklager – auf Kreuzfahrt mit der MS St. Schorsch“ mit einem von der Küchenmannschaft exzellent vorbereiteten Captian’s Dinner.

Neben vielen bekannten Gesichtern freute sich die KjG auch in diesem Zeltlager, neue Kinder und Betreuer kennenzulernen – und das trotz der deutlich kleineren Gruppe in diesem Jahr. Ebenso neu war das Gesicht des neuen Pfarrers der Gemeinde Sankt Georg, Christian Stamm.

Pfarrer Stamm besuchte die Gruppe für eine Nacht, um Einblicke in die Kinder- und Jugendarbeit der KjG zu gewinnen. Zusammen wurde viel gelacht, am Lagerfeuer gesungen und ein gemütlicher Abend verbracht. Bevor Pfarrer Stamm das Zeltlager verlassen hat, feierten alle Teilnehmer noch einen Gottesdienst unter freiem Himmel.

Keine normalen Bedingungen

Die Corona-Pandemie stellte für die Betreuer in der Vorbereitung des Zeltlagers keine normalen Bedingungen dar. So konnte sich die Betreuergruppe lediglich nur in Online-Meetings treffen und die regelmäßigen Zeltlagersitzungen nicht wie gewohnt stattfinden lassen. Dazu kam die Ungewissheit, ob das Zeltlager überhaupt stattfinden konnte. Schlussendlich war dies zur Freude aller der Fall.

Die KjG Sankt Georg bedankt sich bei allen Kindern, Jugendlichen und Betreuern, die auch unter erschwerten Bedingungen das Zeltlager zu einer unvergesslichen Woche gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt dabei der Zeltlagerleitung Christina Stops und Willi Weihrich sowie Bastian Zillig, ohne dessen Hygienekonzept ein Zeltlager nicht hätte stattfinden können.

Die KjG freut sich schon jetzt auf das Zeltlager 2022, das voraussichtlich vom 25. August bis zum 1. September 2022 stattfinden wird. red