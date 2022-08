Nach Unfallflucht in Bensheim Zeugen gesucht

Bensheim. Am Dienstag, 9. August, zwischen 14 und 15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei in einer Grundstückseinfahrt befindliche Steinpfosten in der Theodor-Heuss-Straße in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich nach Mitteilung der Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel. 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen. pol