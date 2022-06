Nach schwerem Verkehrsunfall in Bensheim: zwei Verletzte im Krankenhaus

Bensheim. Am frühen Donnerstagabend ist es in der Wormser Straße in Höhe des Aldi-Parkplatzes in Bensheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen, wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

Einer der Beteiligten sei bereits zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen und letztlich frontal in ein weiteres beteiligtes Fahrzeug gefahren. Beide Fahrer seien im Krankenhaus, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie groß der dabei entstandene Sachschaden sei, könne derzeit nicht genau beziffert werden, so ein Sprecher der Polizei Bensheim. Er gehe jedoch von einem Totalschaden an beiden Fahrzeugen aus.

Der Verkehr wurde kurzzeitig über den Aldi-Parkplatz umgeleitet. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder geräumt; Feuerwehr, Polizei und Abschleppwagen sind nicht mehr vor Ort.