Nach Schuh-Diebstahl in Bensheim: 34-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Bensheim. Einem 34-jährigen Tatverdächtigen sind Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstagmittag (31.) auf die Schliche gekommen.

Gegen 14.30 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Supermarkts in der Dammstraße einen randalierenden Mann. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige Sneaker der Marke "Adidas" trug, die auf die Beschreibung eines räuberischen Diebstahls passten, der sich vergangenen Samstag (26.) in einem Schuhladen in der Fabrikstraße ereignet hat (wir haben berichtet).

Der 34 Jahre alte polizeibekannte Mann musste im Anschluss die beiden Beamten mit auf die Dienststelle begleiten. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Schmuckstücke - unter anderem eine hochwertige Uhr - sichergestellt, die einem Einbruch im Starenweg zugeordnet werden konnte. Der Festgenommene wurde heute (1.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt. Wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls schickte er den 34-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern an.