Nach Raub im Stadtpark in U-Haft

Bensheim. Nachdem ein 16-Jähriger am Donnerstag im Stadtpark ein Pärchen ausraubte, konnte dieser im Anschluss von der Polizei festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen 19.20 Uhr soll der Jugendliche mit einer weiteren, bislang unbekannten Person das Paar im Park unter Androhung von Gewalt und einem vorgehaltenen Pfefferspray bedroht und ein Portemonnaie erbeutet haben.

Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in Richtung der Weinberge, wo der 16-Jährige im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bensheim vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ungepflegtes Äußeres

Der noch flüchtige Mann wird auf etwa 18 Jahre, Größe zwischen 1,70 und 1,75 Meter, geschätzt. Zudem soll er schwarzes, leicht gelocktes Haar haben. Sein Erscheinungsbild wurde als ungepflegt wahrgenommen. Während der Tat war er mit einer dunkelgrünen Jacke, die mit einem Fellkragen versehen war, einer dunklen Jogginghose, schwarzen Socken sowie Badeschlappen bekleidet.

Zuvor hatte das Duo nach Polizeiangaben wohl bereits einen 18-Jährigen bedroht und seinen Geldbeutel gestohlen. Mehrere Dokumente aus dem Portemonnaie fand die Polizei später auf dem Fluchtweg Richtung Kirchberghäuschen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 35 in Heppenheim zu melden, Telefon 06252/7060. pol