Nach Messerattacke in Bensheim: „Es geht in Richtung Notwehr“

Bensheim. Die Hintergründe zur Messerattacke in einer Wohnung am Bensheimer Marktplatz sind weiterhin unklar. Das erklärte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung. In der Nacht auf Donnerstag waren die Beamten – wie berichtet – von einem 36 Jahre alten Mann alarmiert worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er saß im Freien auf den Treppen seines Hauses und wies Stichverletzungen auf. In der Wohnung fanden die Polizisten eine 37 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Messer verletzt wurde. Beide waren ansprechbar, allerdings verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Bei der medizinischen Erstversorgung im Darmstädter Klinikum erlag die Frau ihren Verletzungen.

Nach wie vor in Behandlung

Ihre Obduktion am Freitag bestätigte laut Staatsanwaltschaft, dass sie an den Stichverletzungen gestorben ist. Ihr Ex-Mann werde nun formal als Beschuldigter geführt, teilte Hartmann mit. „Es geht aber in Richtung Notwehr, weshalb wir auch keine Untersuchungshaft angeordneten haben.“ Wegen seiner Verletzungen befindet der Mann sich noch in Behandlung und konnte nicht vernommen werden.

Eine Hypothese sei, dass er im Schlaf überrascht wurde. Stichwunden unter anderem im Rückenbereich würden diese Annahme stützen. Ermittelt werden müsse, wie die Frau nachts in die Wohnung kam. Einbruchsspuren habe es keine gegeben, womöglich besaß sie noch einen Schlüssel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Großes Entsetzen

Die ehemaligen Ehepartner lebten getrennt, die Frau mit den gemeinsamen Kindern in einer neuen Wohnung mit ihrem Freund. Die Tat hatte am Donnerstag in der Stadt großes Entsetzen ausgelöst. Mit einem Großaufgebot hatten die Ermittler am Donnerstagvormittag nach Spuren in der Wohnung und auf dem Marktplatz gesucht, der Tatort war weiträumig abgesperrt.

Die Staatsanwaltschaft ging frühzeitig davon aus, dass keine dritte Person beteiligt war und sprach am Donnerstag schon davon, dass die Initiative von der Frau ausgegangen sein könnte. Dies scheint sich nun zu erhärten, auch wenn gegen den Mann der Form halber ermittelt wird – auch wenn die Rückenverletzungen des Mannes die Hypothese der Behörden stützen.

Klarheit erhofft man sich durch die Aussage des 36-Jährigen, die dieser nach Auskunft der Staatsanwaltschaft theoretisch allerdings auch verweigern könnte, weil er als Beschuldigter geführt wird. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist unklar. Unter Umständen gibt es im Lauf der Woche neue Erkenntnisse.