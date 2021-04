Nach Flucht in Spanien festgenommen

Bensheim. Ein 22 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht zum 1. Dezember 2020 in einen Handyladen in der Rodensteinstraße in Bensheim eingebrochen zu sein, konnte zunächst von der Polizei festgenommen werden. Einen Tag später, kurz vor seiner Vorführung bei einem Haftrichter beim Amtsgericht Bensheim, gelang ihm die Flucht (wir haben berichtet).

Der mittlerweile 23-Jährige wurde im Rahmen von umfangreichen und langwierigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei bereits Anfang März in der Nähe von Malaga (Spanien) von den dortigen Behörden festgenommen.

Der 23-Jährige wurde am Mittwoch (14.) von Spanien an die deutschen Behörden übergeben und anschließend beim Amtsgericht Bensheim einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol