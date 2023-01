Nach Einbruch und Angriff auf Bensheimerin festgenommen

Bensheim/Heppenheim. Nach einem Einbruch und Angriff auf eine 84 Jahre alte Frau am 22. Januar in Bensheim (wir haben berichtet) haben Polizeikräfte vergangenen Donnerstag (26.01.) einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drang der Mann, der aus Heppenheim kommt, am Sonntag (22.01.) gegen 13.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen der Seniorin in der Grieselstraße ein. Bei der Suche nach Beute traf er hierbei auf die zu Hause weilende 84-Jährige.

Verletzte Seniorin zurückgelassen

Der Eindringling überwältigte die Frau, entwendete ihren Schmuck und ihre Bankkarte. Anschließend suchte er das Weite und hob später Geld an einem Geldautomaten ab. Die Seniorin ließ er mit Verletzungen zurück.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei fiel der Verdacht auf den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Intensivtäter. Der 34-Jährige wurde schließlich nach gleichgelagerten Taten am Donnerstag (26.01.) im Nahbereich des Schweizer Platzes in Frankfurt-Sachsenhausen durch Polizeistreifen festgenommen.

Er kam anschließend für die weiteren Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Ein Haftrichter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich seither in Haft.