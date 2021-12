Nach der Wanderung wurde gebastelt

Bensheim. Große Resonanz fand das Familienangebot des Odenwaldklubs Bensheim (OWK) in der Vorweihnachtszeit. Das Angebot für Familien bestand aus einer Wanderung mit anschließender Bastel- und Vorlesestunde sowie einer gemütlichen Kaffee- und Kuchen-Runde.

Gemeinsam wanderten sechs Familien, Gäste und Mitglieder vom Parkplatz am Waldfriedhof in Bensheim, durch das „Zaubertörchen“ gehend, im Wald des verwilderten Bassmannsparks hinauf zum Blauen Türmchen. Hier legte die Gruppe eine kleine Spielpause ein.

Sterne aus Papier

Die Kinder eroberten die Schaukel und Klettermöglichkeiten. Jeder, ob klein oder groß, legte die Distanz über das Schönberger Kreuz bis zum Dorfgemeinschaftshaus in Gronau in der eigenen Geschwindigkeit zurück. Ein Kind sammelte Stöcke und schleppte diese eine große Strecke mit, andere Kinder genossen die Wanderung im Bollerwagen oder auf den Schultern der Erwachsenen. Das eine oder andere Kind ist die Strecke komplett gelaufen.

In Gronau angekommen, wartete eine große Auswahl von selbst gebackenen Kuchen sowie Kaffee, Tee, Kakao und anderen Getränken auf die Wanderer. Das Bastelangebot, das unter der Anleitung von Ellfriede Klinger und Brigitte Samstag stattfand, erfreute sich großer Beteiligung. Kinder, Väter und Mütter probierten sich an den verschiedensten Sternen, wie Bascetta-Sterne, Fröbelsterne sowie Falt- und Stecksterne, aus.

Die Kinder lauschten in der Leseecke der Vorleserin Brigitte Bach, die die Geschichte „Der Zauberschlitten“ aus dem Buch „Neue Geschichten aus dem Fuchswald“ vorlas. Die Teilnehmer bedankten sich bei den Veranstaltern für diesen besinnlichen Nachmittag.

Mit den gebastelten Sternen im Gepäck wurde der Nachhauseweg angetreten. Da die Resonanz so groß war, hat der Odenwaldklub Bensheim für das Jahr 2022 schon das Dorfgemeinschaftshaus in Auerbach angemietet und wird erneut ein Angebot für Familien in der Vorweihnachtszeit anbieten. red