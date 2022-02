Nabu sucht Paten für Nisthilfen

Bensheim. Die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal stellen sich den Anforderungen, die nur in den Monaten von Dezember bis Februar erledigt werden können.

Wenn im zeitigen Frühjahr die Frösche und Kröten laichen und die Vögel mit dem Brutgeschäft beginnen, sollen Teiche und Gewässer in einem guten Zustand sein. Die Nistkästen müssen gereinigt werden, und die Belegungszahlen sind zu erfassen. In die Wiesen wuchernde Hecken werden zurückgeschnitten, Obstbäume erhalten ebenfalls einen fachgerechten Schnitt. Hoher körperlicher Einsatz ist erforderlich, wenn es an diese Arbeiten geht.

Immer genug Helfer

Vor wenigen Jahren wurden zur Betreuung der vielfältigen Projekte Patenschaften an Einzelpersonen oder Kleingruppen vergeben. Diese Maßnahme hat sich bewährt, da sich der Vorstand nicht mehr um jede Angelegenheit kümmern muss. Die Paten führen ihre anstehenden Aufgaben selbstständig durch, und erstatten bei den Monatsversammlungen Bericht.

Fallen umfangreichere Arbeiten an, kann ein Arbeitseinsatz mit mehreren Personen geplant werden. Zum Glück finden sich immer genug freiwillige Helfer. Als Beispiel werden hier die zahlreichen Nisthilfen genannt: Sie sind in drei Bereiche und einige Spezialfälle eingeteilt. Alle Nistkästen eines Gebietes sind kartiert und nummeriert. So gibt es die Gruppen Hemsberg, Zeller Vorderwald und Märkerwald Gronau.

Für den Bereich Zeller Wald wird die Patenschaft frei, neue Paten werden gesucht. Ansonsten gibt es noch mehrere Steinkauzröhren und die Nisthilfen für Wildbienen, Hummeln und andere Insekten. Vor der Brutzeit müssen die Kästen gesäubert werden, da sich in dem alten Material Milben und andere Krankheitserreger befinden können.

Bei dieser Gelegenheit wird auch die Anzahl der Belegungen ermittelt, und möglichst eine Artenbestimmung durchgeführt, was Spezialisten anhand der Bauweise und des verwendeten Materials für die Nester feststellen können.

Außerdem werden vier Futterstellen betreut, die gut angenommen werden. Besonders gute Beobachtungsmöglichkeiten bieten die Stellen am Hemsbergturm (Spielplatz) und am Gronauer Wanderparkplatz.

Vier kleine Teichanlagen befinden sich ebenfalls in der Obhut der Ortsgruppe. Teils schon in den Anfangszeiten des Vereins angelegt, bieten diese Aufenthalts- und Laichgelegenheit für Amphibien. Erdkröten und Grasfrösche nehmen das Angebot gerne an, auch Teichfrösche wurden schon beobachtet. Diese haben im Gegensatz zum Grasfrosch zwei seitliche Schallblasen, die sie auch lautstark einsetzen.

Molche und Wasserinsekten leben gerne in Tümpeln mir geringer Wassertiefe. Eine Besonderheit bildet der seltene Fadenmolch, erkennbar an einem dünnen Fortsatz am Schwanz. Diese Teiche werden in größeren Zeitabschnitten an den Rändern freigeschnitten, starkwüchsige Weiden vom Teichgrund entfernt.

Eine Arbeit, die nur während der Wintermonate erledigt werden kann. Im Frühling sollen die Sonnenstrahlen die Gewässer ungehindert aufwärmen können.

Eine erhebliche Anzahl von Obstbäumen auf den Pflegeflächen erfordert einen fachgerechten Schnitt, manchmal ist bei starken Verwachsungen oder morschen Ästen auch ein Radikalschnitt notwendig. Wenn die Wegesicherheit gewährleistet ist, wird aber auch genügend Totholz erhalten, Spechte, Meisen und andere Höhlenbrüter wie der Wendehals brauchen solche Lebensräume.

Die Aktivitäten im Freiland können problemlos unter Coronabedingungen durchgeführt werden, Öffentlichkeitsarbeit in Form von Vorträgen und monatlichen Versammlungen wird für die nächste Zeit voraussichtlich noch online durchgeführt. Stets aktuell ist die Homepage des Vereins nabu.meerbachtal.de, dort werden auch die Verbindungsdaten eingestellt. Neben den gebräuchlichen Inhalten besteht auch die Möglichkeit, den monatlichen Newsletter zu bestellen, oder über einen Spendenbutton die Naturschutzarbeit zu unterstützen. red